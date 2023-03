Cinco filmes para ver hoje à noite na TV

Listen, o premiado filme realizado por Ana Rocha de Sousa, é uma das sugestões.

Listen

Dia 26 | AXN Movies | 21h10

O drama vivido por uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, a quem os serviços sociais retiram a guarda dos três filhos, que consideram em risco de sofrer danos emocionais, desencadeando os protocolos do sistema de adopção forçada. Desesperados, os pais tentam encontrar uma forma de provar que são capazes de cuidar das crianças, antes que seja demasiado tarde. Com Lúcia Moniz e Sophia Myles. De Ana Rocha de Sousa.

Até à morte

Dia 26 | NOS Studios | 21h15

Depois do surpreendente suicídio do marido, Emma (Megan Fox) vê-se literalmente algemada ao seu cadáver, numa casa isolada, como parte de um plano de vingança. Encurralada, ela terá ainda de enfrentar dois assassinos que chegam para acabar com ela.

Romance Arriscado

Dia 26 | AXN White | 21h25

Reuben é um homem que odeia correr riscos na vida. Trabalha numa companhia de seguros e especializou-se a minimizar os riscos dos seus clientes. Reuben dá de caras com Polly, uma antiga colega de liceu, que é o seu oposto. Polly leva uma vida cheia de riscos, muda de emprego, cidade ou namorado com a mesma facilidade com que muda o vento. Mas mesmo assim, Reuben decide, pela primeira vez na vida, arriscar. John Hamburg realizou, Ben Stiller e Jennifer Aniston protagonizaram.

Perdido em Marte

Dia 26 | Hollywood | 22h00

Durante uma missão a Marte, o astronauta Mark Watney (Matt Damon) é dado como morto após uma tempestade e deixado para trás pela restante tripulação. Mas Watney sobreviveu e encontra-se preso e só num planeta hostil. Com escassos mantimentos, terá que contar com a sua criatividade para encontrar uma maneira de enviar para a Terra um sinal de que está vivo. A milhões de quilómetros de distânica, a NASA e uma equipa de cientistas internacionais trabalham incansavelmente para o trazer de volta, enquanto, ao mesmo tempo, os seus colegas de tripulação planeiam uma ousada – se não impossível – missão de resgate. De Ridley Scott.

Teen Spirit: Conquista o Sonho

Dia 26 | Fox Life | 22h20

Violet (Elle Fanning) é uma adolescente tímida que sonha em sair da sua pequena cidade para se tornar cantora. Com a ajuda de um mentor improvável, entra num concurso de música local que irá pôr à prova a sua integridade, o seu talento e a sua ambição. Com uma banda sonora repleta de músicas pop, “Teen Spirit” (título original) é uma nova abordagem à história da Cinderela cheia de emoção e estilo. Ainda com Agnieszka Grochowska e Archie Madekwe.