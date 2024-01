Cinco escolhas para um fevereiro romântico

Aproxima-se a temporada dos programas a dois em hotéis, restaurantes e spas. No Dia dos Namorados e não só. Propostas de Valpaços a Cascais, mais Porto, Ericeira e Sousel pelo caminho.

Corpo a corpo no Grand Bleu Spa

Dois programas celebram o romantismo durante os 29 dias de fevereiro no Grand Bleu Spa, aberto a hóspedes e clientes externos em Le Monumental Palace Hotel, Porto. Chamam-se Paixão de São Valentim (320 euros/casal, 45 minutos) e Euforia de São Valentim (500 euros/casal, 90 minutos). Conteúdo? Receção com chá de hibisco; passagem pela Acqua Area, que contém piscina, banho turco, sauna e zona de relaxamento; massagem; tratamento facial (no pack Euforia); e champanhe e chocolates. Também é oferecida uma Pulseira dos Sete Nós, que em nota de imprensa é definida como “uma tradição da Ásia Oriental, onde se acredita que cada pessoa está ligada à sua alma gémea por uma corda vermelha, com sete nós tecidos pelo destino”.

Marcação de tratamentos ou experiências: [email protected], 227 662 415

No Immerso há São Valentim a 14 e não só

Neste cinco estrelas na Ericeira há programa de namorados para 14 de fevereiro ou para quando se quiser. No segundo caso, a proposta tem a forma de um voucher para estadia de uma noite, com jantar e massagem no programa. Preços para casais a partir de 538 euros, com tudo incluído. No Dia dos Namorados propriamente dito, o Emme, restaurante do Immerso supervisionado pelo chef Alexandre Silva, o menu especial, para hóspedes e externos, anuncia, nos snacks, abacaxi, gin e hibiscos; e ostra, granita de malagueta e gel de limão. Depois, vieiras e caviar; e salmonete, salsa thai e alho francês. Carne? Terrina de vaca, arroz de cogumelos e foie. Para o fim, floresta de chocolate. Custa 70 euros por pessoa, ou 100, se se optar por pairing vínico.

Vouchers disponíveis em www.immerso.pt. Reservas no Emme via 938 220 018

Sabe a Alto Alentejo na Casa Az-Zagal

No caso da Casa Az-Zagal, localizada na aldeia de Casa Branca, município de Sousel, e que se define como uma “unidade turística de charme rústico”, a noite mais romântica da temporada pode transformar-se em duas noites. O pacote especial de São Valentim, para reservas de estadia para 14 de fevereiro, contempla quarto premium, aperitivo de boas-vindas, jantar romântico e pequeno-almoço. A refeição, que promete sabores locais, inclui tostinha com queijo e pera caramelizada, cogumelos à Bulhão Pato, risoto de camarão e bolo de noz e amêndoa. Será acompanhado por vinhos Mouchão Dom Rafael, também da região. Este pacote para duas pessoas custa 250 euros para estadia de uma noite. Se a estadia for de duas noites, o preço é 430 euros.

Reservas pelo email [email protected] ou pelo telefone 268 539 085

Olive Nature Hotel & Spa e o amor a Norte

Inserido na Quinta Dona Adelaide, em Valpaços, o Olive Nature Hotel & Spa desenhou um programa namoradeiro que, se assim se desejar, pode prolongar-se de 14 a 17 de fevereiro, incluindo estadia, jantar, massagem a dois (um Ritual Apaixonado, com recurso a velas de champanhe e morangos) e passeio pelos 12 hectares da propriedade. O menu especial para a data, da autoria do chef Adão Costa, viaja por vieiras e gambas com puré de ervilha, garoupa com esmagada de batata e camarão, entrecosto com cuscuz transmontanos de rabo de boi e bolo húmido de chocolate com gelado de frutos vermelhos. O preçário menciona 180 euros/noite (estadia para duas pessoas), 40 euros/pessoa (jantar do Dia dos Namorados) e 125 euros/2 pessoas (massagem no spa).

Reservas: [email protected] ou 278 717 472

Namora-se no Sheraton Cascais Resort

Celebra-se São Valentim de formas diversas no Sheraton Cascais Resort. Comece-se pelos programas Spa e Natureza, que custam 267 euros por casal e estão disponíveis todo o fevereiro: o Spa inclui uma noite com pequeno-almoço, acesso à área termal do Serenity Spa, massagem em casal e desconto de 15% em refeições no restaurante Glass Terrace (exceto a 14): o Natureza oferece o mesmo, trocando a massagem por uma hora de passeio a cavalo. Além disso, os dois restaurantes do resort apresentam menus especiais a 14 de fevereiro. O do Glass Terrace vale 120 euros por casal e tem quatro momentos. No Yakuza Cascais, a 120 euros por pessoa, a aposta gastronómica é virada a oriente.

Programas completos em www.sheratoncascaisresort.com/pt/dia-dos-namorados. Reservas em [email protected] ou 214 829 100