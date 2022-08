Cinco adegas no Alentejo que convidam a participar nas vindimas

A época da colheita está aí, e com ela regressam os programas de enoturismo que convidam a meter mãos à obra e participar nos afazeres diários das vinhas e adegas. Conheça algumas propostas no Alentejo.

# Herdade do Rocim

A Herdade do Rocim, localizada entre a Vidigueira e Cuba, no Baixo Alentejo, já arrancou em força com as vindimas e para os interessados em conhecer de perto os trabalhos, criou dois os programas de enoturismo: Uma bucha na vindima do Rocim, disponível até 4 de setembro, e o Cante da Vindima, que decorre unicamente a 17 de setembro.

Na primeira proposta, o visitante fica a conhecer todo o processo de vindima, finalizando com uma bucha alentejana composta por produtos locais, como queijos e enchidos, melão alentejano, ovos mexidos com espargos e vinhos Olho de Mocho. Está disponível para um máximo de 12 pessoas, pelo valor de 35 euros por pessoa. Já o programa de 17 de setembro arranca com a visita à vinha e à adega, embalada pelo cante alentejano, seguidas de um almoço composto por um menu típico harmonizado com os vinhos da Herdade do Rocim No final, os visitantes fazem o próprio lote de vinho com algumas colheitas dos anos anteriores. Tem o custo de 80 euros por pessoa. As reservas devem ser feitas através de [email protected]

# Adega José de Sousa

A Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, convida a celebrar as vindimas com um programa especial que permite participar no corte dos cachos, na prova de mostos ou até na pisa a pé. À semelhança de anos anteriores, de 20 de agosto a 18 de setembro, mediante disponibilidade e marcação prévia, é possível visitar as adegas, participar nas atividades de vindima que estejam a decorrer e fazer uma prova de três vinhos com degustação de produtos regionais (28 euros por pessoa). Em alternativa, a prova pode ser substituída por um almoço tradicional, onde não faltará o gaspacho, empadas de galinha, folhados de carne, queijos, enchidos, pão regional, compota, biscoitos tradicionais e fruta da época, acompanhados por vinhos José de Sousa (58 euros por pessoa). Ambos os programas têm início às 11h, com welcome drink. A reserva deve ser feita através do e-mail [email protected] ou por contacto telefónico através do número 918 269 569.

# Casa Relvas

O produtor de vinhos do Redondo prepara-se para abrir as portas da Herdade de São Miguel para mais uma edição do seu Programa de Vindimas. Ao longo de um mês, os visitantes poderão experienciar o trabalho realizado pela equipa da Casa Relvas na vinha e na adega durante esta altura do ano.

O programa tem uma duração de aproximadamente cinco horas e inclui um passeio pela vinha, identificação de castas e análise sensorial de grainhas, bagos e engaços, e vindima manual. A par destas atividades, a visita inclui ainda a pisa a pé e uma prova de mostos na adega. No final, os visitantes podem optar por completar o programa com uma prova de vinhos e almoço, com pratos típicos da região.

O Programa de Vindimas está disponível para um mínimo de quatro visitantes e máximo de 20, pelo valor de 50 euros por pessoa (sem almoço). O valor da visita com almoço é de 80 euros por pessoa. É necessária a reserva com 72 horas de antecedência, através do email [email protected]

# Torre de Palma

Durante as semanas em que se realiza a vindima, o Torre de Palma permite aos hóspedes passarem um dia na vinha, participando na colheita, e visitarem a adega, onde poderão saber mais sobre as vinhas e castas, escolher as melhores uvas e provar os mostos. A proposta contempla ainda um almoço ou jantar no restaurante Palma by Miguel Laffan e a oferta de uma garrafa de vinho Torre de Palma Basilii, como lembrança das vindimas. O programa tem o custo de 84 euros por pessoa.

# Herdade dos Delgados

“Vindimar no Alentejo” é o nome do programa que reúne em parceria o Herdade dos Delgados Nature Hotel & SPA Alqueva e a Ervideira, em Reguengos de Monsaraz . Todos os hóspedes do hotel podem aderir a este programa de pisa da uva, que acompanha a época das vindimas da Ervideira, até 18 de setembro.

À experiência de lagarada soma-se uma visita guiada à adega, a possibilidade de ficar a conhecer todo o processo de produção vitivinícola e a prova de mostos ainda em fase de fermentação. O programa contempla ainda uma prova de vinhos acompanhada por petiscos regionais, e a oferta de uma garrafa de vinho Ervideira 100Pés 2020. O pacote de alojamento e experiência de vindima está disponível para um mínimo de duas pessoas a partir de 470 euros (inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço).