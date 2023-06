Ciclo de visitas guiadas revela curiosidades do Cemitério da Lapa, no Porto

De 17 de junho a 29 de setembro, realizam-se cinco visitas guiadas ao Cemitério da Lapa, considerado o mais antigo cemitério romântico português.

O Cemitério da Lapa volta a receber um ciclo de visitas temáticas guiadas por historiadores e um geógrafo. A atividade, promovida pela Irmandade da Lapa, dá a conhecer este que é “um expoente raro do património cemiterial nacional e testemunha privilegiada do ADN burguês, nobiliárquico e intelectual da cidade, como é exemplo maior o túmulo de Camilo Castelo Branco”, segundo o comunicado enviado à imprensa.

A primeira visita acontece já este sábado, após um recital pela pianista Rafaela Oliveira, pelas 17h, na Galeria dos Retratos, num momento que marca o arranque da temporada 2023 do ciclo. Uma hora depois dá-se início à visita orientada por Francisco Queiroz, intitulada “Simbologia – animais e plantas”.

A 30 de junho, às 18h, conhecem-se “Personalidades da Burguesia Portuense”, por Jorge Ricardo Pinto, e a 22 de julho, às 21h30, José Manuel Oliveira orienta a visita que tem como tema “Os Suicidas”. Em setembro têm lugar as duas últimas visitas. A 9, pelas 18h, Sério Veludo explora o tema “Sinais da Maçonaria no Cemitério da Lapa – entre o Símbolo e a História”, e a 29, às 15h30, “Camilo Castelo Branco – O Gigante de Seide” é o tema da visita guiada por César Santos Silva.

As visitas têm o custo de 5 euros por pessoa. Caso se pretenda comprar o livro “O Cemitério da Lapa” o valor sobe para 7,5 euros. Há ainda a possibilidade de adquirir um bilhete de grupo para quatro pessoas, ficando nos 15 euros, com oferta de um exemplar do livro. O valor do bilhete das cinco visitas estabelece-se nos 20 euros e dá direito a dois exemplares do livro. As inscrições devem ser feitas neste formulário.