Ciclismo: passear à boleia do 2.º Grande Prémio Douro Internacional

É com o rio Douro praticamente sempre por perto que segue o 2.º Grande Prémio de Ciclismo do Douro Internacional. A prova velocipédica, organizada pelo “Jornal de Notícias” e pelo jornal “O Jogo” - títulos pertencentes ao Global Media Group -, decorre entre os dias 14 e 17 de julho e tem passagem pelos municípios de Tabuaço, Armamar, Resende e Lamego.

O trajeto destaca-se tanto pela beleza natural da envolvente, repleta de vales e vinhas, como pela dureza da prova que, no último dia, ficará marcada por cinco subidas, desde a Régua até Lamego. Ao todo, contam-se 18 equipas participantes e cerca de 400 quilómetros, divididos em três etapas, a que se junta um contrarrelógio individual. O vencedor da prova do ano passado, o uruguaio Mauricio Moreira, está atualmente na equipa Glassdrive-Q8, que tem como maiores rivais a W52-F.C. Porto e a Efapel. O pelotão completa-se com as formações nacionais do escalão Continental e com as equipas de clube (sub-23).

Aproveitando a boleia da corrida, sugerem-se bons lugares para dormir, comer e passear em cada um dos quatro municípios. Às quintas de enoturismo da região, com piscina e outras valências para desfrutar do tempo quente, juntam-se restaurantes de gastronomia regional (mas não só), e motivos para passear, seja um parque biológico com fauna autóctone, um miradouro com vistas impressionantes, um museu municipal ou umas refrescantes praia fluvial e piscina.

Tabuaço: dos lugares históricos ao cabrito

DORMIR

Quinta da Côrte

A piscina infinita é um dos encantos da Quinta da Côrte mas há outros, como as vinhas centenárias, os trilhos e o ambiente rústico com apontamentos de modernidade que se sente no interior da propriedade onde estão os oito quartos. Fazem-se visitas às adegas, provas de vinhos e outras experiências vínicas. Valença do Douro. Tel.: 964536200. Quarto duplo desde 170 euros por noite.

COMER

Adega Regional O Tonel

É por um tonel, que assume a função de porta, que se entra nesta casa, aberta em 1996, pelo pai de José Rafael Araújo, atual proprietário. O Tonel é procurado sobretudo pelo cabrito assado, pelo javali estufado e pelo bacalhau alourado, receitas executadas por Ana Carla Araújo, mulher de José.

Rua Cimo do Povo, 1, Adorigo. Tel.: 938810100. Preço médio: 25 euros.

FAZER

Praia Fluvial da Granja do Tedo

Situada na Granja do Tedo, aldeia preservada de Portugal, a praia fluvial encontra-se no centro do jardim histórico da aldeia, alusivo ao amor proibido entre as figuras históricas de D. Tedon e Ardínia. Além da praia, os visitantes podem mergulhar na recente piscina e, por marcação, fazer refeições no bar de apoio. Granja do Tedo.

Armamar: clássicos à mesa e na paisagem

DORMIR

Quinta da Barroca

Dentro dos mais de 26 hectares da Quinta da Barroca cabem 36 acomodações – divididas entre quartos, villas, estúdios e chalés com teto panorâmico -, piscina exterior e sauna, campo de ténis, dois bares e um restaurante, em funcionamento ao jantar. À vinha, junta-se um pomar que dá maçãs, cerejas e nêsperas. Queimada. Tel.: 254850850. Quarto duplo desde 110 euros.

COMER

DOC

Referência incontornável na região para quem procura uma experiência enogastronómica especial, seja na sala envidraçada ou na esplanada sobre o rio. Na cozinha de um dos mais antigos restaurantes do chef Rui Paula, a inspiração é transmontano-duriense, de forte componente contemporânea, e na garrafeira guardam-se mais de 700 referências. Estrada Nacional 222, Folgosa. Tel.: 254858123. Preço médio: 60 euros.

FAZER

Miradouro da Misarela

Encontra-se junto da Igreja Matriz de São Miguel e oferece uma paisagem arrebatadora, preenchida por vales e serras. Dali observa-se a povoação de São Joaninho, encaixada num pequeno vale, o vale do Douro e, ao fundo, a Serra do Marão. Perto, fica a cascata da Misarela.

Resende: as pontes que o vinho faz

DORMIR

Quinta do Outeiro

Aqui produz-se vinho, com o rótulo Rocaille, dorme-se em quartos com nomes de castas e proporcionam-se experiências com os olhos nas vinhas e no rio. Há ainda duas casas de campo independentes, três piscinas, jardins com caramanchão e lago, uma capela com painéis centenários e um bosque.

Anreade. Tel.: 254874018. Quarto duplo desde 150 euros por noite.

COMER

Gentleman

Portugal e Itália jogam à mesa deste restaurante, bem no centro do município. Ali, o chef (e proprietário) Idalécio Pereira elaborou uma carta com propostas regionais, caso do anho assado em forno a lenha e da postinha de vitela arouquesa; e de inspiração italiana, como as pizas, risotos e massas. Rua Egas Moniz, 7. Tel.: 254878100. Preço médio: 18 euros.

FAZER

Museu Municipal de Resende

A exposição permanente permite saber mais sobre a cultura e o quotidiano da população do concelho, conhecer vestígios arqueológicos, ver uma réplica de um barco rabelo na sala dedicada ao rio Douro e aprender sobre Edgar Cardoso, engenheiro civil de renome mundial que deixou uma obra significativa no rio Douro. Rua Dr. Amadeu, Sargaço. Tel.: 254877200. Gratuito.

Lamego: uma casa partida cheia de natureza

DORMIR

Quinta da Casa Amarela

Este turismo em espaço rural, inserido no Vale de Cambres, é o pilar mais recente de um projeto familiar ligado aos vinhos. Assim o denuncia a envolvente de vinhas, que é a paisagem de quem se refresca na piscina. Por ali, dorme-se em quatro quartos, passeia-se pelo jardim e ainda se conhecem os vinhos da casa na sala de provas. Riobom. Tel.: 254666200. Quarto duplo desde 220 euros por noite.

COMER

Manjar do Douro

Fica a escassos metros do Jardim da Avenida Visconde Guedes Teixeira – o local da partida simbólica da quarta etapa – e serve uma extensa carta baseada na cozinha tradicional portuguesa. Destacam-se as carnes de vitela (arouquesa e maronesa), o rodízio, os pratos de bacalhau, o cabrito, o arroz de marisco e as diversas opções vegetarianas. Avenida Dr. Alfredo Sousa, 43. Tel.: 254611285. Preço médio: 20 euros.

FAZER

Parque Biológico da Serra das Meadas

Cerca de 50 hectares compõem este parque biológico, onde habitam mais de 200 animais de dezenas de espécies. Gralhas, raposas, mochos galegos, javalis, burros, corvos, milhafres e veados conhecem-se percorrendo trilhos sinalizados. Serra das Meadas. Entrada: 3 euros. Dos 4 aos 17 anos, 2 euros. Grátis até aos 3 anos.