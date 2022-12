Chiado ganha primeira loja exclusiva de filigrana nacional certificada

Com quase cem anos, a Joalharia do Carmo renovou-se e é agora a única no mundo a vender em exclusivo filigrana certificada portuguesa. Há mais de 1200 peças artesanais em ouro e prata.

Está a dois anos de completar um centenário, mas antes disso, já há razões para celebrar na Joalharia do Carmo, uma das mais antigas da capital, detentora do selo Lojas com História, e que surge agora renovada, como a primeira loja a vender exclusivamente filigrana portuguesa certificada. Tudo para “preservar uma arte cada vez mais rara” e “valorizar os artesãos” deste que é “um trabalho minucioso”, explica Bárbara Sousa, responsável.

Pelos armários e mesas recuperados, em homenagem à casa original, que abriu portas no Chiado em 1924, somam-se mais de 1200 peças únicas em ouro e prata, trabalhadas de forma artesanal, pelas mãos de 16 artesãos certificados de Póvoa de Lanhoso, Gondomar e Ovar – alguns destes passando a arte de pais para filhos, há seis gerações.

Na loja – que surge da parceria entre o grupo Valor do Tempo, as autarquias acima referidas e entidade A. Certifica – há fios, colares, brincos, pulseiras ou anéis para todos os gostos e carteiras, com motivos variados, dos clássicos corações de Viana a desenhos mais contemporâneos, mostrando que a “filigrana vai-se adaptando aos tempos modernos”, diz Bárbara. E as peças para homem também cá estão, dos botões de punho de camisas ou alfinetes. “É uma arte elegante e delicada que se adapta aos dois públicos”, adianta a responsável.

A versatilidade de preços é outra mais-valia, havendo peças que partem da ordem dos trinta euros até aos 15 mil euros, como é o caso de uma pulseira em ouro com mais de 30 diamantes, safiras e esmeraldas. Perto da entrada, a réplica em miniatura do vizinho Elevador de Santa Justa rouba atenções e tem uma razão de ser: a estrutura deste ex-líbris lisboeta está decorada com elementos de filigrana.