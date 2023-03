Chefs on Fire leva comida, fogo e música a Aveiro

De 14 a 16 de julho, a Veneza portuguesa será pela primeira vez palco deste evento gastronómico de slow cooking.

Aveiro foi a cidade escolhida para receber o Chefs on Fire em julho. Integrado na programação do Festival dos Canais, é a primeira vez que este evento gastronómico sai da Área Metropolitana de Lisboa.

Criado em 2018, o Chefs on Fire convida nomes prestigiados do nosso país a cozinhar em lume lento, utilizando fogo, fumo e lenha. Esta edição contará com gente da cozinha como João Cura, do restaurante portuense Almeja; César Vitorino, do leiriense Foco; Cristiano Barata, do aveirense O Mercantel; e Luís Gaspar, do lisboeta Sala de Corte. Durante três dias, ao almoço e ao jantar, os chefs irão preparar pratos inspirados no receituário da região.

A iniciativa não pretende apenas encher a barriga. Ao longo dos dias do Chefs on Fire existirão concertos, bem como uma componente educativa, sobre o ambiente e alterações climáticas.

Organizado pela Câmara Municipal de Aveiro, o Festival dos Canais decorre entre 12 a 16 de julho, espalhando pela cidade atividades como música, circo contemporâneo, teatro, dança, performance e artes visuais.