Chefs juntam-se para cozinhar com fogo (e música) este fim de semana

A quarta edição do festival gastronómico Chef’s on Fire acontece no espaço Fiartil, em Cascais, dias 17 e 18 de setembro, com a participação de chefs de primeira linha e outros emergentes, que estarão a cozinhar com fogo, ao vivo.





Alexandre Silva (Loco e FOGO), Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio), Rodrigo Castelo (Taberna Ó Balcão), Louise Bourrat (BouBou’s) e os João Magalhães e Ahn Dao Nguyen (Trickys), ambos chefs considerados “em ascensão”, são os nomes que se preparam para cozinhar pratos de carne no fogo e abrir o primeiro dia (17) do Chef’s on Fire, na Fiartil, em Cascais.

Nesse dia, o peixe ficará a cargo dos chefs João Oliveira (Vista), Lucas Azevedo (Praia no Parque), Kiko Carvalho (O Boteco – O Talho – A Cevicheria) e da chef ascensão Nikita Polido (Celmar); enquanto a área vegetariana fica por conta de Nuno Castro (Fava Tonka), Luís Gaspar (Sala de Corte) e da chef “rising star” Alana Mostachio (VDB Bistronomie).

Já as sobremesas sairão das mãos dos chefs Márcio Baltazar (Ocean) e Juliana Penteado (“rising star” da Juliana Penteado Pastry). No domingo, 18, a lógica repete-se com a participação de Henrique Sá Pessoa (Alma), Maurício Ghiglione (Belos Aires), Bruno Rocha (Bairro Alto Hotel), Hugo Brito (Boi-Cavalo) e da chef “rising star” Marcela Guirelli (Comida Independente), a cozinhar pratos de carne.





A cozinhar peixe estarão João Rodrigues (Feitoria), Noélia Jerónimo (Noélia e Jerónimo), Pedro Almeida (Midori) e o chef “rising star” Tiago Penão (Kappo); enquanto os pratos vegetarianos ficam a cargo de David Jesus (Seiva), Vítor Adão (Plano) e da chef “rising star” Ana Leão (Musa). Por fim, as sobremesas do último dia do festival são da responsabilidade do chef Carlos Fernandes (Azor Hotel) e da chef em ascensão Leonor Sousa Bastos (Flagrante Delícia).

Uma das novidades da edição deste ano do festival é a secção “Bites”, que reunirá “porções” dos melhores pratos de 2022: raclettes da Queijaria, tarde de queijo basqui do Ofício, pork ribs do Oldman BBQ Experience, tacos da Foodriders, pipocas da Pepita e doughnuts com gelado e pão da Millstone Sour Dough.

Música

No palco da música atuarão You Can’t Win, Charlie Brown; Luísa Sobral; Best Youth; Dino D’ Santiago e Bateu Matou, no sábado, 17. Domingo será a vez de subirem ao palco o Conjunto Cuca Monga, Bruno Pernadas, Carolina Deslandes, David Fonseca e a fechar a noite, Jorge Palma.

O festival vai decorrer no recinto da Fiartil, em Cascais, das 12h às 24h, e tem bilhetes ainda à venda online, pelo valor de 95 euros/pessoa (diário, com 10 doses de comida, cinco bebidas e cinco concertos) ou 65 euros/pessoa (cinco doses, duas bebidas e cinco concertos, com a possibilidade de comprar doses ou bebidas extra). Há ainda passes de dois dias e bilhete de criança (20 euros).