Chef pasteleira Fabiana Pragier lança novas receitas na Feira do Livro de Lisboa

A chef pasteleira Fabiana Pragier, especializada na criação de receitas sem glúten nem leite animal, vai estar presente na Praça Leya, na Feira do Livro de Lisboa, no dia 8 de junho às 16h para apresentar o seu novo livro “Uma Vida Doce Sem Glúten e Sem Lacticínios”, composto por uma “seleção de receitas simples e deliciosas de bolos, sobremesas e pães sem glúten ou leite animal, em parte inspiradas na culinária europeia com um touch de brasilidade”, lê-se em comunicado.

Segundo a comunicação da Leya, o livro de receitas “destina-se a quem tem restrições alimentares ou aos seus familiares, mas também a quem quer ter uma alimentação mais saudável, livre de glúten e de produtos lácteos”. Nos quatro capítulos do livro encontram-se receitas como bolo de chocolate vegano, bolo de fubá com goiabada, brownie de caramelo salgado, cheesecake de matcha, cookies de manteiga de amendoim e cupcakes de baunilha, entre muitas outras.

Empanadas argentinas, panacota de laranja, pão de ló com doce de leite, pão de nozes, petit gâteau de goce de leite, pudim brigadeiro, tarte de chocolate sem farinha, tarte de grango, tarte de limão e merengue, tartelete de morangos e tiramisú também fazem parte de “Uma Vida Doce Sem Glúten e Sem Lacticínios”.

A polaco-brasileira, nascida em São Paulo, onde residiu até aos 20 anos, é formada na Le Cordon Bleu de Londres (onde vive atualmente e dá aulas). Dirige a Fabipragier, uma escola online especializada em panificação e confeitaria sem glúten e sem laticínios, e tem desenvolvido “um extenso trabalho de pesquisa para a criação de novas receitas dentro deste segmento”. Colabora ainda em várias publicações, em parceria com médicos e outros chefs, nomeadamente com o Dr. Andrew Jenkinsson, um dos especialistas em cirurgia bariátrica no Reino Unido.

Fabiana Pragier tornou-se chef pasteleira “por paixão” e especializou-se na criação de receitas sem glúten ou leite animal, primeiro devido às suas próprias restrições alimentares e, depois, para que outras pessoas com tais restrições pudessem voltar a comer os seus pratos, bolos e sobremesas favoritos. “Ensinar as pessoas a cozinhar produtos deliciosos e inclusivos e possibilitar que pessoas alérgicas ou intolerantes tenham a mesma experiência gastronómica que as demais” é uma das suas motivações.