Celebrar o Ano Novo na rua, com sugestões de norte a sul e ilhas

Um pouco por todo o país, as celebrações da passagem de ano saem à rua, depois de dois anos de restrições motivada pela pandemia. Para receber 2023 está prometido muito fogo-de-artifício, concertos e DJ sets que prometem animar o público até de madrugada. Tudo de acesso livre.



Guimarães

Este ano, a festa faz-se, pela primeira vez, no Largo do Toural, a partir das 22h. Para celebrar a entrada no novo ano, a praça principal da cidade vai receber animação musical, um espetáculo de videomapping na Basílica de São Pedro e fogo-de-artifício durante as 12 badaladas.

Vila Real

O tradicional Madeiro de Ano Novo, uma enorme fogueira que vai arder na Praça do Município, marca o início dos festejos de ano novo, pelas 18h. Segue-se um concerto de Quim Barreiros e fogo-de-artifício na viragem do ano. A madrugada segue com música dada por Fernando Alvim.

Porto

Devido às obras do metro na Baixa do Porto, este ano os festejos vão passar da Avenida dos Aliados para o Queimódromo, sendo igualmente de acesso gratuito. As portas abrem-se às 20h e o primeiro a pisar o palco é Fernando Daniel (22h30). A contagem decrescente faz-se com a ajuda de um espetáculo audiovisual imersivo. O palco do Queimódromo recebe ainda Diogo Piçarra (00h10) e o DJ Moullinex. No centro da cidade, assinala-se a entrada no novo ano com fogo-de-artifício a partir da Praça da República.

Viseu

O Campo Viriato será o epicentro dos festejos viseenses, que arrancam às 22h30, com um concerto de Mundo Segundo. Segue-se a contagem decrescente para 2023 e o tradicional espetáculo de fogo-de-artifício, a partir das margens do Rio Paiva. Depois, o palco é ocupado por Richie Campbell, e a partir da 1h30 a música eletrónica vai tomar conta do Campo Viriato, com um dj set de Victor Pirez.

Coimbra

A cidade estudantil apresenta um programa preenchido por oito horas e meia de música consecutiva (das 21h30 até às 06h), três palcos distribuídos pela Baixa, oito concertos e um espetáculo piromusical. A festa arranca às 21h30 com a atuação dos Kiss Kiss Bang Bang, seguindo-se os Per7ume. À meia-noite há fogo-de-artifício, e depois entram em palco os Gipsy Kings. Em simultâneo, decorrem atuações na Praça do Comércio e na Praça 8 de Maio.

Figueira da Foz

A Praça do Forte recebe a atuação de Bafo e João Peneda (22h30) e pouco depois celebra-se a entrada em 2023 com fogo-de-artifício, na Praia da Claridade, em São Pedro e em Quiaios. A animação continua ao som da banda Os Quatro e Meia (00h30), Timberland (02h) e DJ Sniff (03h).

Setúbal

O programa Fim de Ano Azul propõe música e fogo-de-artifício na zona ribeirinha de Setúbal. A festa inicia-se pelas 22h30 e faz-se em dois palcos, no Palco Doca dos Pescadores e o Palco Rockalot (Praia da Saúde). Na Doca dos Pescadores, ouve-se o grupo Los Cavakitos, com espetáculo “mariachi”, e os DJs Two 4 Party. No Palco Rockalot, Jorge Nice apresenta um concerto com versões próprias e canções originais. O fogo-de-artifício, à meia-noite, será lançado a partir de três plataformas no rio Sado.

Lisboa

Paulo Gonzo é o cabeça de cartaz do programa que vai animar o Terreiro do Paço. A chegada de 2023 será assinalada com um espetáculo de fogo-de-artifício, que durante 12 minutos irá cobrir de luz o céu à beira-Tejo, ao som de uma banda sonora original criada pelo DJ Moullinex. A festa segue com Bonga, Cuca Roseta, Elida Almeida, Lura, Pongo e Samuel Úria, num espetáculo construído de raiz, que envolve 26 músicos, incluindo os Fogo Fogo, um quarteto de cordas, percussionistas, cavaquinho e sopros.

Évora

A última noite do ano na cidade alentejana vai ficar marcada por um concerto de Ana Bacalhau, às 22h30, na Praça do Giraldo. Depois do fogo-de-artifício à meia-noite, o DJ Foksen dá música aos foliões a partir das 00h15.

Albufeira

A última noite do ano vai terminar com um concerto de Rui Veloso, no areal da Praia dos Pescadores, integrado no Albufeira Carpe Nox 2023. Tatanka junta-se ao “pai do rock português” para uma performance inédita, que revisita os 30 anos de carreira do cantor. A contagem decrescente é acompanhada por uma composição musical do DJ Gualter complementada com um momento piromusical aquático e uma coreografia aérea de Skydive, com luz e pirotecnia.

São Miguel

A festa começa nas Portas da Cidade, às 21h30, com um concerto dos ABBA Project, uma banda micaelense de tributo ao grupo sueco. Os Clã dão continuidade aos festejos, subindo ao palco uma hora depois. Quando o relógio da Igreja Matriz de São Sebastião tocar as doze badaladas é lançado fogo-de-artifício na zona do porto, e a partir das 00h30 o DJ Soulsky vai dar música ao público, até às 03h.

Funchal

O lançamento do fogo-de-artifício um pouco por toda a ilha, à meia-noite, é um espetáculo por si só, mas a animação não se fica por aí. No Parque de Santa Catarina haverá um concerto do grupo Galáxia (22h) e um tributo a Elton John por Miguel Pires (00h30). O DJ Sérgio Soares vai garantir melodias para dançar pela noite dentro.