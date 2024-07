Castelo de São Jorge volta a receber concertos grátis ao final da tarde

Já a partir desta semana, e durante dois meses, as sextas-feiras são sinónimo de música ao vivo, sessões de DJ e vistas panorâmicas sobre o Tejo e a capital.

Os meses de julho e agosto trazem novos ritmos à mais alta colina de Lisboa, a oportunidade de festejar os dias quentes na capital com música ao vivo, sessões de DJ e vistas panorâmicas sobre a cidade e o Tejo. Trata-se do regresso da iniciativa “Pôr do Sol no Castelo”, que arranca esta semana com a sua quinta edição no Castelo de São Jorge, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h.

Nos próximos dois meses, os finais de tarde e inícios de noite contam com os espetáculos gratuitos de Cassete Pirata (o primeiro, já esta sexta-feira), João Pedro Coelho com Bernardo Moreira e André Sousa Machado (dia 12), João Lencastre (19), Miss Universo (26), Rocky Marsiano DJ set (9 de agosto), Rui Miguel Abreu DJ Set (16), M3dusa DJ set (23) e Umafricana aka Sandra Baldé DJ set (30).

Um cartaz eclético, de resto, que oscila entre o jazz, o pop, o rock, o hip-hop e o house. A entrada é gratuita, mediante lotação do espaço, e os bilhetes podem ser levantados no próprio dia de cada espetáculo uma hora antes, a partir das 18h. Cada pessoa só pode levantar um máximo de dois bilhetes.