Casino Espinho recebe julho com cozinha Michelin, humor e concertos

Os jantares de sábado criados por Vasco Coelho Santos, chef do Michelin portuense Euskalduna Studio, as noites de stand up comedy e o concerto de Pedro Mafama são destaques do mês de julho.

Numa altura em que assinala cinco décadas de portas abertas, o Casino Espinho preparou uma programação para o mês de julho que reúne espetáculos de stand up comedy, música ao vivo e gastronomia galardoada. As festividades arrancam já dia 6 – e repetem a cada sábado deste mês, a 13, 20 e 27 – com a iniciativa Jantares Michelin, com um menu criado por Vasco Coelho Santos, o chef responsável por levar uma estrela Michelin para o portuense Euskalduna Studio, em 2022. Os jantares custam 55 euros por pessoa e são acompanhados pelo espetáculo residente do Casino Espinho, o “Lusitânia The Show”, que celebra a história e a cultura portuguesas, e que também acontece às sextas à noite, aliando-se a outro menu de jantar, em formato buffet, por 52,50 euros.

No que toca ao stand up comedy, os espetáculos acontecem todas as quartas-feiras do mês, sempre pelas 22h, e têm entrada gratuita. Marco Horário (dia 3), Francisco Menezes (10), Miguel 7 Estacas (17), Rui Xará (24) e Pedro Neves (31) são os comediantes portugueses que compõem o cartaz. Quem quiser garantir lugar na primeira fila do The Comedy Club, pode reservar jantar no Restaurante Baccará, num menu de 25 euros que inclui entrada, prato principal, sobremesa, café, água e um copo de vinho.

Na música ao vivo, um dos destaques vai para o concerto de Pedro Mafama no dia 18 de julho, numa noite que junta os mundos da canção e da gastronomia: o jantar-espetáculo custa 70 euros por pessoa. Além disso, todas as sextas e sábados do mês, o bar Panorâmico conta com atuações gratuitas de músicos e DJs: José Carlos Mãozinhas e Albano Fonseca (dias 5 e 6), Dan Riverman (12 e 13), Filipe Vargas Duo (19 e 20) e Filipe Fonseca e Leco (26 e 27).

As reservas fazem-se pelo 227335500 ou pelo mail [email protected].