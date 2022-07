Cascais: pedalar por um trilho renovado, entre vila e serra

Serviu de rota para transporte de produtos agrícolas entre a vila e as aldeias vizinhas e está hoje renovado e ampliado. Ao longo de sete quilómetros, o Trilho das Vinhas liga o centro cascalense ao Parque Natural Sintra-Cascais, sempre em ambiente rural.

Em tempos idos, era este o percurso que facilitava a ligação entre o interior e o litoral, desde aldeias como Cobre, Murches, Pampilheira, Alvide, Birre e Zambujeiro até à vila cascalense, e que servia como via para transporte e fornecimento de produtos agrícolas ao centro da vila, ao longo da Ribeira das Vinhas, o curso de água que nasce na Serra de Sintra, a 400 metros de altitude, e desagua no mar de Cascais.

Num piscar de olho ao passado e em homenagem às tradições comerciais de antigamente, o Trilho das Vinhas foi recentemente renovado e ampliado, somando agora sete quilómetros de um percurso multiúsos – para pedalar, caminhar, correr ou até andar a cavalo – que liga o centro de Cascais à Quinta do Pisão, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais.

Rumo a Sintra, o ponto de partida faz-se nas traseiras do Mercado da Vila, em Cascais, junto ao parque de estacionamento. O arranque é, desde logo, acompanhado com um mural de arte urbana com temas alusivos aos Descobrimentos. “Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal”, lê-se no mural, citando Fernando Pessoa em “Mensagem”.





O trilho segue sempre envolto em natureza e na ruralidade, entre cenários de floresta, matagal e campos agrícolas nos terrenos e quintais dos habitantes das aldeias em redor, com aparições regulares de pinheiros, marmeleiros, figueiras, carrascos, carvalhos, videiras e oliveiras. Em piso regular, passagens em madeira ou atravessando pequenas pontes, o silêncio reina pelo Trilho das Vinhas, apenas interrompido pelo canto dos passeriformes, género de aves que aqui abundam, como as felosas e as toutinegras. É provável que, pelo caminho, também se encontrem pequenos rebanhos, ou não estivéssemos numa zona rural, ainda que sempre próxima da vila cascalense.

Importa ainda referir que se autoriza a realização de piqueniques ao longo do caminho, tal como a entrada de animais de estimação, desde que estejam com trela. O trilho, inaugurado em 2017 e ampliado recentemente, é descrito como “suave e acessível” nas placas informativas que o acompanham, e contém bancos ao longo do caminho, para quem queira fazer uma pausa. A escassez de sombra talvez seja um obstáculo para alguns, mas isso é fácil de contornar: basta evitar fazer o percurso pedonal e ciclável num dia de muito calor.

