Carine Patrício representa Portugal no ASI Best Sommelier of the World 2023

A competição internacional que reúne alguns dos melhores escanções do mundo arranca esta terça-feira, 7 de fevereiro. Paris foi o cenário escolhido para receber o Best Sommelier of the World, da Association de la Sommellerie Internationale (ASI), um evento que vai durar até dia 12.

Após a cerimónia de abertura desta terça, o Best Sommeliers avança quarta-feira 8 para os quartos de final da competição, sendo os semifinalistas anunciados no dia 9. Após competirem novamente na sexta-feira 10, a final está agendada para o dia 12. Qualquer pessoa poderá assistir ao último confronto, em direto, a partir das 14 horas locais (13 horas em Portugal), através dos canais online da ASI.

O escanção vencedor será escolhido entre 68 candidatos oriundos de 66 países. No entanto, o evento vai para lá da competição em si, promovendo o convívio e a aprendizagem, através de masterclasses destinadas aos candidatos.

Carine Patrício foi o nome selecionado para representar o país das quinas. A candidata não é concorrente de primeira viagem, tendo concorrido no último ASI Best Sommelier of Europe & Africa, realizado no Chipre há dois anos. Mas além de participar, também ganha. Em 2020, levou o caneco de Melhor Escanção do Ano em Portugal. Nos dias que correm, é escanção e diretora de vendas na Weingut Joh. Jos. Prum, na Alemanha, país onde se formou. O seu percurso conta com a passagem por vários restaurantes com estrela Michelin, onde trabalhou como head sommelier. Detém um certificado da Court of Master Sommeliers de Londres e é embaixadora da Wines of Portugal na Alemanha, tendo sido júri em concursos de vinhos.

A ASI Best Sommelier of The World conta com um grupo de parceiros espalhados um pouco por todo o globo, tais como a francesa Pullman Hotels and Resorts, a Japan Sake & Shochu Makers Association e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.

Esta é uma competição que acontece de três em três anos, tendo esta edição parisiense sido adiada por um ano devido a constrangimentos provocados pela pandemia. Portugal é o país eleito para dar as boas-vindas à próxima edição, que está prevista para 2026.