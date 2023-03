Caravela Boa Esperança, em Lagos, é novo centro interpretativo

Inaugurado a 21 de março, o Centro Interpretativo da Caravela da Boa Esperança é um projeto que vai levar os visitantes numa viagem pelos Descobrimentos.



No passado dia 21, no Cais da Ribeira de Bensafrim, em Lagos, foi inaugurado o novo Centro Interpretativo da Caravela Boa Esperança e dos Descobrimentos Portugueses. O projeto, uma aposta da Região de Turismo do Algarve e do Município de Lagos, pretende conduzir os visitantes numa viagem educativa e sensorial por este período da história de Portugal.

A cerimónia de inauguração decorreu a bordo da histórica caravela e contou com a presença de Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), e José Fernández de Cabo, presidente da Fundación Nao Victoria.

Segundo Hugo Pereira, “a criação do Centro Interpretativo da Caravela Boa Esperança e dos Descobrimentos Portugueses representa um passo decisivo para que a embarcação aqui ancorada se transforme, efetivamente, em ativo emblemático da estratégia de valorização e divulgação desse período histórico tão marcante da Humanidade. Estamos certos de que este novo polo de dinamização constituirá um fator adicional de atração de visitantes à nossa cidade e à região”.

Para tornar esta experiência imersiva, foi desenvolvida a aplicação informática Lagos: Caravela Boa Esperança, que recriou o ambiente da época através de conteúdos de realidade aumentada. A aplicação permite também conhecer a cidade de Lagos, através de informações e interações.

A transformação da Caravela Boa Esperança em centro interpretativo está integrada na candidatura ExploraTerra, cofinanciada pelo programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP). As visitas vão ser desenvolvidas pelo Centro de Ciência Viva de Lagos e vão estar disponíveis de terça-feira a domingo, das 10 às 18 horas.