Campo de Ourique recebe Feira do Livro de Poesia (com tributo a Ana Luísa Amaral)

Quatro anos após a última edição, a Feira do Livro de Poesia está de volta de 21 a 26 de março. Mais de uma dezena de editoras e livreiros vão marcar presença no Jardim da Parada, em Lisboa.

A 21 de março, Dia Mundial da Poesia, arranca a iniciativa resultante da parceria entre a Casa Fernando Pessoa e a Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Além das editoras e livreiros que divulgam os seus catálogos, a programação da Feira do Livro de Poesia conta com apresentações de obras, oficinas e concertos.

Neste mês, é também retomado o Poesia Estendida, projeto que nasceu na pandemia e que convida os vizinhos daquele bairro lisboeta a colocar bandeiras com versos à janela. Nas duas últimas edições, o público enviou propostas de versos para serem estampados.

Além de ser possível recolher uma bandeira com um dos versos selecionados na Casa Fernando Pessoa ou na Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa, este ano há a oportunidade de cada interessado estampar a própria bandeira.

A 21 de março, a Casa Fernando Pessoa recebe uma oficina de impressão, onde os participantes vão poder fixar versos de Pessoa e dos seus heterónimos em tecido. As inscrições já se encontram abertas.

No mesmo dia e lugar, ao final da tarde e com entrada gratuita, é celebrada a obra de Ana Luísa Amaral, num encontro informal de partilha de histórias e leitura de poemas. “Dedicamos a data a Ana Luísa Amaral, que tantas vezes habitou esta casa, com a sua voz, a sua inteligência, a sua poesia, a sua alegria. Que este dia seja para ela”, afirma Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa.