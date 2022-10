Caminho de Torres: passeio guiado liga Salamanca a Valença do Minho

Durante dez dias, uma iniciativa da Upstream Portugal vai ligar Salamanca a Valença do Minho, em 18 etapas do Caminho de Torres, parte do Caminho de Santiago. Participantes podem fazer o percurso completo ou partes deste.

É um dos principais percursos ibéricos que integra parte do original Caminho de Santiago e vai ser percorrido durante dez dias, entre 7 e 16 de outubro, na companhia de um guia especialista. O Caminho de Torres completo, que pretende recriar o trajeto percorrido por Diego de Torres Villarroel, um padre poeta que se exilou durante dois anos em terras portuguesas, fazendo promessa de realizar o Caminho de Santiago, liga Salamanca a Santiago de Compostela, mas a iniciativa promovida pela Cultours, da Upstream Portugal, vai passar por 18 das 24 etapas do trilho.

A partida faz-se da vizinha Salamanca (esta sexta, dia 7, e 8) e passa por 16 municípios portugueses como pontos de paragem, espalhados pelo interior, centro e norte, todos locais onde o padre terá pernoitado. São estes Trancoso (dia 9), Lamego (10), Peso da Régua (11), Mesão Frio (12), Amarante (13), Guimarães (14), Ponte de Lima (15) e Valença do Minho (16), este último a derradeira paragem. Em comunicado, a Upstream Portugal explica que o lançamento deste percurso na sua oferta “tem como principal objetivo promover o turismo regional em Portugal, envolvendo as comunidades locais e proporcionando uma experiência cultural aos viajantes”.

A guiar a viagem estará o historiador Paulo Almeida Fernandes, autor de quatro obras literárias, entre as quais “Caminhos de Santiago”, um livro focado na história do apóstolo Santiago e no seu papel nas comunidades por onde passou, a caminho da cidade espanhola. Passeios noturnos, visitas a museus e património local, nove noites de alojamento, jantar de boas-vindas e almoços, transportes para os dias de viagem e assistência fazem parte da iniciativa, que pode ser feita por completo ou apenas por etapas, à escolha do participante. Para saber preços e mais informações sobre o percurso, clique aqui.