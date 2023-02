Butelo com Casulas e Carnaval dos Caretos de regresso a Bragança

Em fevereiro, o centro histórico bragantino junta dois eventos emblemáticos do Nordeste Transmontano.

Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, o Município de Bragança vai acolher o Festival do Butelo e das Casulas e o Carnaval dos Caretos. Em simultâneo, entre os dias 11 e 26 de fevereiro, decorre a Semana Gastronómica do Butelo e da Casulas, que conta com 27 restaurantes aderentes.

Com o intuito de valorizar a gastronomia local, as festividades arrancam no dia 17, pelas 14 horas, no Auditório Paulo Quintela, com a sessão pública de apresentação da candidatura da capital das Terras de Trás-os-Montes à Rede de Cidades Criativas da Unesco, na categoria Gastronomia.

São 48 os expositores que vão estar presentes no Festival do Butelo e das Casulas. Fumeiro, artesanato e outros produtos regionais, como o mel, vão ser comercializados ao longo do evento.

A Praça Camões será o epicentro da mostra, acolhendo também demonstrações gastronómicas com alguns chefs. No domingo 19, será Flor Bonet, do restaurante espanhol Palácio Cañedo, a brilhar. Segunda 20 é a vez de Hélio Loureiro, deixando para terça 21 Óscar Geadas, detentor de uma estrela Michelin. Dia 20 contará ainda com um concurso para eleger o melhor pastel Brigantino. Com degustação aberta ao público, qualquer pessoa vai poder saborear o doce confecionado com produtos locais, como o mel, a castanha e o azeite.

Os mais novos contam com o workshop “Mãos na Massa” e com a atividade “Butelo de Histórias”, ambos no sábado, 18 de fevereiro, na Praça Camões. É também no sábado 18, pelas 14.30 horas, que se dá início ao Carnaval dos Caretos, com uma apresentação encenada do livro “Os reis dos caretos”, de autoria de António Pinelo Tiza.

Os caretos, nascidos das entranhas do mundo rural, tomam de assalto a cidade, trazendo consigo um património cultural e histórico. O objetivo é valorizar e promover as tradições, de forma que habitantes e visitantes entrem em contacto direto com este mundo ancestral.

A partir das 17 horas decorre o tradicional desfile pelas ruas da zona histórica de Bragança, que conta não só com os caretos e outros mascarados provenientes de Portugal e Espanha, mas também com a presença de alunos dos agrupamentos de escolas do concelho e de utentes de várias instituições particulares de solidariedade social.

No fim do desfile, terá lugar a tradicional Queima do Mascareto, uma figura com sete metros de altura. A cidadela do Castelo de Bragança será palco do espetáculo cénico.

O Carnaval dos Caretos despede-se ia 22 de fevereiro, com o Diabo, a Morte e a Censura a saírem à rua para recriar uma tradição secular.