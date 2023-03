BTL prova que o turismo volta a sorrir

Com um número de visitantes quase à beira dos níveis pré-pandemia, a edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) dá sinais de “grande otimismo para o turismo nacional”, demostrando que este é o setor que “mais contribui para a exportação de serviços”.

O turismo está a voltar aos níveis anteriores à pandemia e a prova disso são os resultados da BTL, que decorreu na FIL, entre 1 e 5 de março. O número de visitantes nesta edição ultrapassou os 63 mil, não chegando ainda aos 70 mil registados em 2019, mas já longe dos 45 569 da edição do ano passado.

Dália Palma, gestora da BTL, considera os resultados “extraordinários”, concluindo que “a indústria do turismo demonstrou a sua capacidade e ambição de fazer deste o setor da economia portuguesa que mais contribui para as exportações de serviços”. Resultados que fazem antever “um ano de grande otimismo”, diz a gestora.

Promovida pela Fundação AIP, esta 33.ª edição da BTL foi palco de discussão de temas centrais e transversais ao setor, nomeadamente a questão dos recursos humanos, da sustentabilidade, inovação, evolução da oferta e procura turística, do turismo cultural ou do turismo LGBTI+, uma das novidades desta edição da maior feira nacional de turismo.

De destacar ainda o destino nacional da BTL 2023, a região centro. De acordo com a organização, “registou uma adesão bastante positiva” manifestada pelo interesse dos visitantes em conhecer a região, e especialmente Aveiro, município convidado.

Quanto à Tunísia, o destino internacional, de acordo com os organizadores do certame, foi “palco de grandes novidades, apresentando regiões até aqui pouco conhecidas pelos turistas portugueses”, embora seja um dos seus locais preferidos de férias.

Por fim, o programa Hosted Buyers, que promove a realização de negócios, foi determinante para os visitantes profissionais. Organizado em parceria com o Turismo de Portugal e a TAP, serviu para estabelecer contactos com mais de 25 mercados emissores, tendo sido agendadas mais de 2000 reuniões com 235 empresas, segundo a organização da Bolsa de Turismo de Lisboa.

Curiosidades:

Açores escolhidos pelas agências

Os Açores vão ser o destino preferido ao longo de 2023 da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). Segundo Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, esta escolha tem por base “várias razões”, mas uma em particular: “A principal é, obviamente, por aquilo que os Açores são como destino turístico: uma verdadeira onda de modernidade, quer do ponto de vista dos fatores de atração, quer do ponto de vista do trabalho que tem sido feito para preservar a sustentabilidade”, sublinhou.

Algarve com novos atrativos

Um centro interpretativo dos Descobrimentos na réplica da caravela Boa Esperança, em Lagos, é um dos projetos da Região de Turismo do Algarve (RTA) para dinamizar a região. Faz parte da estratégia apresentada pelo presidente da RTA, João Fernandes, na BTL, procurando aproveitar o passado e a história da região no período dos Descobrimentos para alargar a oferta turística e diminuir a sazonalidade na região.