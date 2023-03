BTL 2023: Tunísia quer ver os portugueses como um mercado anual

A recuperação de uma ligação regular direta com Portugal é o grande objetivo do Turismo da Tunísia para 2023. Convidado internacional da Bolsa de Turismo de Lisboa, o país quer alargar a imagem enquanto destino e ir além das praias.

Uma das razões que ajuda à concretização desse desejo estás no facto de haver cada vez mais estudantes tunisinos em Portugal, o que leva as autoridades de ambos os países a ver com bons olhos o fim da unidesignação.

As negociações estão adiantadas, adianta a responsável, que aposta na companhia privada tunisina Nouvelair, pertença de um grupo vertical de turismo com grande implantação na Tunísia.

A eliminação dessa cláusula é a luta que Leila Tekaia, diretora do Turismo da Tunísia para a Península Ibérica, assumiu para os próximos meses. Com o objetivo de ter novamente voos regulares diretos a partir de outubro e transformar a Tunísia num destino anual para os portugueses, que atualmente só viajam para o país mediterrânico entre a Páscoa e o final do Verão.

A presença na BTL pretende precisamente promover a Tunísia para além do destino de verão e praia. Leila Tekaia admite ser um desafio. “90% das pessoas que passam aqui perguntam por Djerba”.

A ideia é captar a atenção para futuras soluções alternativas, até do ponto de vista dos operadores turísticos. Mais de 90% dos 28 mil cidadãos lusos que entraram na Tunísia em 2022 foram através de operadores.

A aposta em Portugal justifica-se até pelo ritmo de recuperação pós-pandemia: o mercado está nos 96% dos números de 2019, muito acima da média europeia, nos 72%.

E ainda que Djerba seja praia, é também uma porta de entrada de inverno, para explorar o sul e os circuitos do deserto dos oásis e das culturas berberes e beduínas.

E o que tem a Tunísia, afinal? “É uma síntese de todas as civilizações que passaram pelo Mediterrâneo, porque a Tunísia está no centro. Desde os fenícios, romanos, gregos, bizantinos, visigodos, otomanos aos escravos de África. É um destino multicultural, com história, arqueologia, antiguidade cartaginesa, romana, muçulmana, francesa, italiana, maltesa, espanhola… Tem arte, cultura e arqueologia a cobrir uma página da história da Humanidade“.

E com vários patrimónios protegidos pela UNESCO, como Dougga, Kairouan, el Djem.

Leila Tekaia define o seu país com três árvores, que são outras tantas mostras de diversidade: o sobreiro no norte, a oliveira no centro e a tamareira no sul. Um verdadeiro convite à evasão.