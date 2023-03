BTL 2023: Do Porto a Cabo Verde em voo direto

A agência Soltour reforçou a aposta no mercado português com três novos destinos diretos. Dois deles do Porto.

As águas cristalinas das ilhas do Sal e da Boavista foram a desculpa perfeita para a criação de novas propostas de programa da agência espanhola, que aproveita a BTL para reforçar a presença no mercado português.

Os turistas portugueses representam já 30 a 40% dos clientes da Soltour, o que motiva propostas especiais para este verão. Cabo Verde e Albânia são dois dos destinos eleitos, com voos charter a partir de Lisboa e do Porto a partir de final de junho.

“Os portugueses procuram praias espetaculares e são muito exigentes com hotéis e areais”, justifica o CEO, Tomeu Bennasar.

Os destinos foram escolhidos pela distância média e pela diferença. Cabo Verde oferece exotismo, relaxamento, música e gastronomia muito próprias.

Já a Albânia conjuga cultura e praia, porque os portugueses “adoram praia”.

Por isso é que o terceiro destino novo para este verão é Samaná, na República Dominicana, com voos semanais diretos de Lisboa e quatro tipos de alojamento, um muito exclusivo na ilha de Portillo, cenário de televisão, um para familias, outros em arribas com vista e um exclusivo para adultos, um segmento em crescimento.

As operações arrancam no final de junho e prolongam-se até à segunda quinzena de setembro.