Brunch e braçadas na piscina, no topo do Upon Lisbon Prime Residences

A piscina do Upon Lisbon tem água aquecida e vistas desafogadas, e volta a estar aberta a não hóspedes com o regresso do programa Pool & Brunch, que junta mergulhos nas alturas e menu de brunch todos os domingos da época veranil.

Está situada no terraço do Upon Lisbon Prime Residences, o quatro estrelas que abriu portas em Benfica há meia década, e tem vista desafogada sobre o vizinho Estádio da Luz, mas os mergulhos nos dias quentes fazem esquecer eventuais preferências clubísticas, para os mais céticos. Trata-se de uma piscina de 23 metros de comprimento, com água aquecida a cerca de 28 graus e volta a estar aberta a não hóspedes com o regresso do programa Pool & Brunch, que junta mergulhos nas alturas e menu de brunch todos os domingos da época veranil, entre as 11h e as 17h.

A versatilidade, ao longo de todo o calendário anual, é uma das mais-valias da piscina do Upon Lisbon, já que tem uma cobertura amovível que permite ter céu aberto nos dias quentes e o topo coberto durante a temporada mais fresca. Aos domingos, o menu de brunch básico custa 17 euros e inclui cesto com variedades de pão, croissant, panquecas, queijo, fiambre, bacon, manteiga, mel, manteiga de amendoim, compotas, iogurte natural com granola, frutas, pastel de nata e duas bebidas à escolha. Quem queira, pode acrescentar à refeição elementos extra como ovos Benedict ou mexidos, tostas e saladas. Para mergulhar na piscina, o preço diário é de 10 euros e os menores de 12 anos não pagam, sendo facultada a toalha.

Além do bar de apoio à piscina, outro dos destaques óbvios é a vista do terraço. Os bairros em redor espreitam a cada esquina, mas a visão panorâmica chega até Sintra. Se a ideia for prolongar o descanso além das braçadas na água, os pisos inferiores somam mais de 110 apartamentos, com tipologias entre o T0 e o T2, com cozinha equipada e decoração com traços minimalistas, equilibrados com cores quentes. Se a fome apertar depois do brunch, mais abaixo, no piso térreo, funciona o Dona Joaquina, onde se servem cerca de uma dezena de hambúrgueres artesanais para todos os gostos – novilho, frango, salmão ou grão-de-bico, por exemplo.