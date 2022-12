Brad Pitt em sessão dupla na TV

Canal Hollywood faz homenagem a Brad Pitt no dia do seu aniversário, com sessão dupla.

No Limite do Amanhã

18/12 | AXN | 21h55

Numa terrível época de guerra e terror, a Terra foi invadida por uma raça alienígena. Apesar das várias tentativas de defesa, parece que nenhuma força militar é capaz de lhe fazer frente. Os humanos encontram-se à beira da extinção. Bill Cage, antes de ser morto pelo inimigo, leva consigo um ser extraterrestre. Esse contacto transporta-o para uma misteriosa dimensão temporal que o faz morrer e ressuscitar no mesmo dia, uma e outra vez. Realização de Doug Liman, com Tom Cruise e Emily Blunt.

O estranho caso de Benjamin Button e O assassínio de Jesse James pelo cobarde Robert Ford (sessão dupla)

18/12 | Hollywood | 19h05

No dia em que Brad Pitt celebra 59 anos, o canal apresenta “O estranho caso de Benjamin Button” e “O assassínio de Jesse James pelo cobarde Robert Ford”. A sessão dupla de cinema arranca pelas 19.05 horas com o primeiro filme. A história é a de um homem que nasce com 80 anos e que vai regredindo na idade, sem conseguir, como qualquer outra pessoa, parar o tempo. Conta também com Cate Blanchett no elenco. Segue-se, pelas 22 horas, “O assassínio de Jesse James pelo cobarde Robert Ford”, que revela as vidas do mais notório bandido da América e do seu improvável assassino, oferecendo uma nova perspetiva da lenda.

Sherlock Gnomes

20/12 | AXN Movies | 08h00

Quando Gnomeu e Julieta chegam a Londres com a família e amigos para começar uma nova vida, o que eles desejam é encontrar um jardim onde possam assentar. Apesar de felizes com o novo poiso, depressa se dão conta de uns rumores sobre estranhos acontecimentos em vários pontos da cidade. Quando se apercebem de que o seu jardim foi atacado e os amigos raptados, veem apenas uma solução: contratar os serviços de Sherlock Gnomes, o mais inteligente e habilidoso detetive que alguma vez existiu, e de Watson, o seu famoso ajudante. De John Stevenson, com vozes originais de Johnny Depp e James McAvoy.

No coração do mar

20/12 | Fox Movies | 23h35

No inverno de 1820, o navio baleeiro Essex, da Nova Inglaterra, foi atacado por algo em que ninguém podia acreditar: uma baleia gigantesca com uma sensação quase humana de vingança. O desastre marítimo real viria a inspirar a obra “Moby-Dick”, de Herman Melville. Porém, essa foi apenas metade da história. “No coração do mar” revela as consequências do angustiante encontro, num momento em que os marinheiros que sobreviveram são levados ao limite.