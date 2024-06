Belcanto mantém posição entre os “50 melhores restaurantes do mundo”

A lista do World's 50 Best, que elege anualmente os "50 melhores restaurantes do mundo", já foi tornada pública no site oficial da iniciativa. O restaurante lisboeta Belcanto, do chef José Avillez, com duas estrelas Michelin, ficou na 31.ª posição.

O restaurante Belcanto, do chef José Avillez, no Chiado, em Lisboa, ficou em 31.º lugar na nova lista dos “50 melhores restaurantes do mundo”, editada pela “The World’s 50 Best”. O anúncio da lista aconteceu dia 5 de junho, numa cerimónia no Wynn Las Vegas, nos EUA, que contou com a presença dos “melhores chefs, donos de restaurantes e ícones da indústria hoteleira do planeta”.

Este é o único restaurante português na lista internacional, criada em 2002 pela revista britânica Restaurant. E ainda que o Belcanto tenha descido seis posições entre 2023 e 2024 – da 25.ª posição para a 31.ª -, continuou a impressionar os especialistas em gastronomia. “A experiência do admirado chef leva os clientes numa viagem pela cozinha portuguesa contemporânea”, lê-se

“O restaurante bem projetado com 45 lugares é um espaço íntimo decorado com tetos abobadados, lustres minimalistas e janelas altas. Os pratos do menu à la carte e degustação incluem pescada grelhada com coentros, gema de ovo curada e trufa preta, e o caprichoso jardim da galinha dos ovos de ouro, que apresenta ovo com pão crocante e cogumelos”, descreve a lista.

Em 2022, o Belcanto tinha ficado classificado em 46.º lugar. Entrou para a lista dos primeiros 50 em 2019, para o 42.º lugar, posição que manteve em 2021 (em 2020 a lista não foi divulgada, devido à pandemia). Além destas distinções, o restaurante tem duas estrelas Michelin, que significam “cozinha excelente, vale a pena o desvio”.

A 22ª edição do ranking anual apresenta restaurantes de 26 territórios, cinco continentes e oito novidades e reentradas, sendo encabeçada pelo restaurante Disfrutar, em Barcelona, liderado pelos chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas. O 25.º lugar, que era ocupado pelo chef José Avillez em 2023, foi tomado pelo restaurante El Chato, em Bogotá, do chef Álvaro Clavijo.

A lista “The World’s 50 Best” foi criada em 2002 pela revista britânica Restaurant. A escolha dos “melhores restaurantes do mundo” conta com os contributos de 1.080 especialistas em gastronomia, e procura “revelar alguns dos melhores destinos para experiências culinárias únicas, além de ser um barómetro para tendências gastronómicas globais”, segundo os promotores.