Beato recebe o verão com cinema ao ar livre e muito mais

Cinema, música, workshops e talks compõem a Praça ComVida, a agenda cultural da Praça para os meses de junho, julho e agosto, que vai animar as noites do Hub Creativo do Beato.

A Praça, o espaço de conveniência e lazer onde estão reunidos dezenas de produtos nacionais, apresenta uma agenda especial, alinhada com os dias quentes que estão aí à espreita. Sob a chancela Praça ComVida, o espaço, localizado no Hub Creativo do Beato, em Lisboa, promove atividades como cinema ao ar livre, concertos, DJ sessions, provas gastronómicas e vínicas, e workshops sobre nutrição e receitas para o verão, durante os meses de junho, julho e agosto. A agenda pode ser acompanha aqui.

Hoje há uma sessão já esgotada do filme Into The Wild, mas volta a haver exibições nos dias 19 (The Rocky Horror Picture Show), 21 (Drive) e 28 (filme a definir) de junho, devidamente acompanhadas por pipocas. Entre as 19h30 e as 23h30 há um menu para o jantar. O preço do bilhete de cinema é de 12,56 euros e pode ser comprado aqui.

Em junho, também se vai ouvir música na Praça, mais concretamente, nos dias 16 (concerto da banda de tributo ao festival Super Bock, Super Rock), 17 (atuação do DJ Luedke), 21 (atuação do trio Trío Cubalibre) e 29 (atuação do acordeonista João Frade).

Para o fim de semana de 17 e 24 estão estão previstos quatro showcases. Durante os dias 17 e 18, a Praça recebe o produtor Acushla para uma apresentação de azeites biológicos de Trás-os-Montes, a Flores Daqui com uma exposição de flores artesanais e a Tetribérica para uma mostra de roupa sustentável. Já nos dias 24 e 25, a Praça dá voz aos produtores Terrius e Peda Áurea para uma apresentação de cogumelos desidratados, farinhas, chutneys e frutas e legumes.

No fim de semana de 17 e 18 a talk “O que é a economia circular?” é desenvolvida pela ClaraCastro (Acushla/Tetribérica) e a talk “Quinta floral” por Guillaume Baschet-Sueur

(Flores Daqui). O workshop sobre “Nutrição Integrativa – Saladas e molhos de verão” é da autoria da coach Andreia Caetano. Já no fim de semana de 24, o workshop “Comida de Verão: receitas para as férias em família” fica a cargo de Carolina Almeida, autora do livro “Comida de bebé: receitas para crianças que os pais vão querer comer”. Há ainda espaço para a talk “O que é uma alimentação saudável?” onde participam os produtores Rita Beltrão, Terrius e José Paulo Rosado, Pedra Áurea e Carolina Almeida da Comida de Bebé. Os workshops carecem de inscrição e pagamento aos autores.