Bartender de Ponte de Lima estreia Portugal no concurso Bartenders Society

Rui Mendes, 29 anos e natural de Ponte de Lima, é o primeiro português a participar na competição The Bartenders Society, organizada pelo grupo La Martiniquaise-Bardinet. A final aconteceu em Paris.

O português Rui Mendes, de 29 anos e natural de Ponte de Lima, classificou-se em terceiro lugar na final internacional da edição de 2022 do The Bartenders Society, que decorreu no La Bellevilloise, em Paris, a 18 de outubro. O bartender trouxe para Portugal um shaker de bronze, na estreia de Portugal no concurso, que acontece desde 2016.

Em nota de imprensa, Rui Mendes conta que as receitas que lhe permitiram conquistar a posição têm inspiração nas suas origens e família: “Para o cocktail com rum baseei-me em Ponte de Lima e no Minho, nos vários tipos de peras e maçãs e, para o Low ABV a inspiração foi essencialmente o meu sobrinho, que adora tomates e tem uma energia inesgotável”.

Esta classificação surge depois de Rui Mendes ter vencido as provas a nível nacional que decorreram no Espaço Porto Cruz, no Porto, em junho. Em França, o profissional de bar esteve a competir contra outros 17 finalistas vindos de França, Bélgica, Espanha, Alemanha, Estados Unidos da América, Canadá, Japão, Taiwan, Grécia, Itália e Reino Unido.

Rui Mendes acrescenta que esta é a primeira prova em que participa, muito por incentivo da equipa do Origens dos Arcos de Valdevez, no qual é chefe de bar. O espaço, situado em Ponte de Lima, mistura gastronomia e coquetelaria.