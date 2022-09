Barcelos dedica este fim de semana ao bacalhau

De 16 a 18 de setembro o bacalhau é o prato principal da mesa dos 35 restaurantes participantes nesta 15.ª edição.

O Fim de Semana do Bacalhau faz parte do planeamento anual do programa 7 Prazeres da Gastronomia que pretende promover a restauração e a gastronomia de Barcelos.

Bacalhau d’aldeia, à Manjar das Estrelas, à Bom Gosto, gratinado no forno e de cebolada com queijo da Serra são algumas das interpretações deste peixe incontornável da gastronomia tradicional portuguesa que se pode provar ao longo do fim de semana.

Sábado 17 de setembro, o evento oferece também a oportunidade de participar em duas atividades sujeitas a inscrição até quinta-feira 15. São elas o Trilho da Maçã Porta da Loja ao sopé do Monte de Airó, das 8.30 às 13 horas; e um passeio de barco no rio Cávado, pelas 14 horas.