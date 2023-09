Baluarte, arte urbana para ver e discutir no Porto este fim de semana

A maior galeria a céu aberto de arte urbana no Porto abre portas aos sábados e domingos, até dia 2 de outubro, no Quartel de Monte Pedral.



A primeira edição da Baluarte – Exposição de Arte Urbana arrancou no passado dia 16, e volta a receber visitantes nos próximos dois fins de semana (das 10h às 19h), transformando o Quartel de Monte Pedral na maior galeria a céu aberto da cidade.

O espaço tem expostas obras pensadas para estruturas de grandes dimensões, da autoria de Inês Arisca, Costah, Dub, Facio, Godmess, Hazul (curador), Mariana PTKS, Mr Dheo. MrKas, MURA, MynameisnotSEM, Oaktree, RA.SO.AL e Rafi die Erste.

Além das visitas guiadas com João Kendall, realizadas todos os dias às 11h e às 16h – a inscrição é feita por ordem de chegada até um máximo de 25 participantes -, e que dão a conhecer as 14 intervenções artísticas criadas para o evento, há ainda um programa paralelo com conversas temáticas, oficinas para toda a família e música.

As conversas sobre arte acontecem aos sábados à tarde e debruçam-se sobre temas como a programação e produção de arte urbana (23 de setembro); ou a cidade, a arte urbana e o direito (30 de setembro).

Durante as manhãs, os visitantes de todas as idades são convidados a colocar a mão na massa e experimentar técnicas, cores e texturas, com a orientação de alguns dos artistas presentes. A artista Arisca promove um workshop de paste up/colagem no próximo sábado e Seka uma oficina de lettering no dia seguinte. Ainda antes de fechar, Mura convida a experimentar a pintura botânica, a 30 de setembro, e no último dia do Baluarte há iniciação à técnica da pintura com spray, a cargo de Mariana Ptks.

A acompanhar todas estas atividades não vai faltar música, com os DJ Sets de Matilde Castro (dia 23)

e Nuno di Rosso (dia 24) este fim de semana, e encerrando a 30 de setembro com Xico Ferrão e a 1 de outubro com o projeto Ohxala. As atuações, assim como a exposição e todas as atividades são de entrada livre.