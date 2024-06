Baião regressa à década de 1980 com concertos, jogos e gastronomia

Entre os dias 28 e 30 de junho, o Centro Cívico de Ancede, em Baião, recebe mais uma edição da “Revolução Grisalha”, um tributo à “mítica década” de 1980. Concertos com nomes como Quinta do Bill, Avô Cantigas e tributos, uma zona de jogos e gastronomia compõem o festival.



“Porquê relembrar, se podes viver?” é o mote do festival que levará ao Centro Cívico de Ancede, em Baião, artistas de referência da década de 1980, como os Quinta do Bill, tributos aos Queen e a Roberto Carlos e o Avô Cantigas. Além do saudosismo, a “Revolução Grisalha” pretende “promover o destino e a oferecer uma proposta cultural diferenciada”, lê-se em comunicado.

Durante os três dias do festival vão juntar-se em palco “bandas e músicos com projeção internacional e grupos locais”, para além de todas as noites serem encerradas pelos DJ’s da antiga discoteca baionense Metropolis. A par dos concertos, o recinto terá uma zona de jogos com jogos arcada e flippers, torneios populares, mercado retro e kids zone.

Também haverá gastronomia local. “Mais do que garantir um ambiente pop da década de 80, o festival pretende ser um ponto de encontro anual que dinamize a economia local, envolvendo a comunidade e atraindo novos públicos”, sintetiza a organização da “Revolução Grisalha”. A entrada no recinto é gratuita e as portas abrem às 18h no dia 28, às 15h no dia 29 e às 12h no dia 30.