Axis Porto Club, um hotel com coração de dragão

O edifício da antiga sede do Futebol Clube do Porto, na Avenida dos Aliados, tem uma nova vida, agora dedicada ao turismo. O Axis Porto Club Hotel acolhe 53 quartos, bar e restaurante, e conta parte da história azul e branca.

No Axis Porto Club Hotel, o check-in é feito com os olhos postos numa escultura que retrata o “calcanhar de Viena”. Portistas ferrenhos, mas não só, são capazes de conseguir identificar na obra o momento do célebre golo de calcanhar marcado por Madjer, que deu a Taça dos Campeões Europeus ao F.C. Porto, na cidade austríaca, em 1987. Este e outros momentos históricos do clube serviram de inspiração para as obras da artista Ester Monteiro, que adornam várias áreas deste recente quatro estrelas, na Avenida dos Aliados.

Não sendo um hotel do F.C. Porto, este projeto do grupo português Axis está inserido num edifício que pertence ao clube e foi elaborado com o objetivo de contar parte da sua história, diz Marta Ferreira, diretora da unidade de alojamento. E esta decisão não foi por acaso. O número 325, mesmo em frente ao edifício dos Paços do Concelho, acolheu a sede portista entre 1933 e 1982, ano em que se mudou para o antigo Estádio das Antas; bem como a secção de bilhar, até ser transferida para o Dragão, em 2014.

Foi esta relação entre o clube e a cidade que o grupo Axis, detentor de seis hotéis e um campo de golfe no Norte do país, quis preservar quando se lançou neste projeto em 2021, e que inaugurou a 2 de fevereiro com a presença do presidente do F.C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Apesar das referências ao clube, que estão apenas nos espaços comuns, o projeto de arquitetura e decoração de interiores, idealizado por Artur Alves, resultou num ambiente sóbrio e elegante, pontuado por detalhes em madeira e mármore, envolvidos por cores como azul, preto e bege. Toda a fachada em pedra foi conservada, assim como a majestosa porta de entrada em madeira, a escadaria e as paredes em pedra que a ladeiam.

Distribuídos por cinco pisos encontram-se 53 quartos – entre eles, 14 suítes – virados para a avenida ou para o miolo portuense, todos eles equipados com minibar, chaleira e televisão multimédia, que é atualizada no check-in para a língua do cliente, e permite ouvir rádio, aceder à conta Netflix, conhecer as atrações da cidade e monitorizar os voos que partem do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

No rés-do-chão funciona o bar, cujos tacos de bilhar remetem para a antiga função do edifício, e o restaurante Umami, a ser explorado de forma independente. Por lá, são servidos os pequenos-almoços, almoços executivos e uma carta de inspiração internacional, que pretende respeitar a cultura gastronómica de cada país.