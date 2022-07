Aveiro e Região Centro são as convidadas da BTL em 2023

A Bolsa de Turismo de Lisboa regressa à FIL, no Parque das Nações, em março do próximo ano, entre os dias 1 e 5. Os convidados especiais da próxima edição serão Aveiro, como município nacional, e a Região Centro, como destino nacional.

Depois de uma edição que levou ao Parque das Nações mais de 45 mil visitantes, em março último, a Bolsa de Turismo de Lisboa já tem regresso marcado em 2023, entre os dias 1 e 5 de março, na Feira Internacional de Lisboa. Na próxima edição daquele que é o maior evento do setor do turismo em Portugal, organizado pela Fundação AIP, Aveiro será o município nacional convidado e a Região Centro terá o mesmo cargo, enquanto destino nacional.

O convite surge numa altura em que Aveiro faz “uma caminhada”, como explicou José Ribau Esteves, presidente da autarquia aveirense. “Estamos determinados em termos sucesso e sermos a Capital Europeia da Cultura em 2027, embora façamos essa disputa com um grande abraço, amizade e admiração com as cidades de Braga, Évora e Ponta Delgada”, adiantou o autarca, na apresentação da BTL 2023 na FIL, esta quinta-feira.

Já Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, mostrou-se otimista neste “permanente retomar da esperança e da confiança no turismo para as nossas regiões e para Portugal”. O mesmo acrescentou: “Cada uma das nossas regiões acrescenta valor à marca Portugal. Aquilo que queremos expressar em 2023 é continuarmos a surpreender pela positiva naquilo que é a diferenciação dos destinos nacionais. A sua soma é sempre mais do que aquilo que é cada uma delas, individualmente”.

Este ano, a BTL regressou à FIL depois de um interregno forçado de dois anos. A organização faz um balanço positivo da iniciativa, até pelo inquérito realizado durante o certame, que dá conta que 92% do público tenciona visitar a BTL em 2023, 78% confessou que efetuou compras no evento e 91% frisou que a edição correspondeu às suas expectativas. Em março do próximo ano, a Bolsa de Turismo de Lisboa abre nos primeiros dois dias em exclusivo para profissionais do setor. Já nos últimos três dias, de 3 a 5, o público também pode visitar.