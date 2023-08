Aveiro: a Alma de Alecrim tem nova casa (com produtos amigos do ambiente, oficinas e exposições)

Aos artigos eco-friendly e com design a Alma de Alecrim junta agora outras propostas, a acompanhar a mudança para um espaço cinco vezes maior, em Aveiro. Nas novas instalações cabem até outros projetos.



Filipa Sousa mostra-se satisfeita por ter montra e luz natural, na nova morada da Alma de Alecrim. A loja aveirense ocupa agora uma área cinco vezes maior, na rua Conselheiro Luís de Magalhães, o que permitiu ampliar a oferta. O virar de página deu-se há cerca de ano e meio, mas continuam a chegar novidades àquele espaço com 250 metros quadrados, que mantém a aposta nos produtos ecológicos, práticos e com design, muitos deles portugueses. Entre os que têm tido mais saída está um lápis que não se afia, e cuja duração equivale à de “20 lápis normais”, assegura.





Certo é que não faltam opções para os mais diversos fins, desde mochilas feitas com plástico reciclado até garrafas reutilizáveis, cadernos, peças de cerâmica, cosméticos ou produtos de higiene feminina que servem de alternativa às habituais opções descartáveis. As prateleiras passaram a acomodar ainda detergentes a granel e produtos alimentares, como as farinhas da Moagem Carlos Valente, de Vale de Ílhavo. A loja disponibiliza também algumas peças de roupa e demais artigos em segunda mão, e continua a ter um ponto de bookcrossing (troca de livros).

Nesta nova etapa, uma das mudanças mais evidentes prende-se com a criação do espaço “Histórias ao Lume”, dotado de cozinha e aberto à realização de exposições temporárias, workshops e pequenos eventos. Já ali houve jantares, lições de culinária, ilustração e pintura de caveiras mexicanas, conta Filipa, a título de exemplo.

Além disso, sob o mesmo teto surgem outros projetos, como o Malik’s World, de Filipa Castanhas, dedicado à criação de painéis sensoriais e educativos para bebés e crianças. A sua oficina, que funciona igualmente como ponto de venda, fica ali mesmo, na Alma de Alecrim. E a fotógrafa boliviana Cecilia Fernandez também montou o estúdio naquele espaço multifacetado, onde tanto se vai para comprar um presente como para abastecer a despensa ou admirar obras de arte.