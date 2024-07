As subidas noturnas estão de volta à Torre dos Clérigos

As visitas à Torre dos Clérigos voltam a ter horário alargado. Até outubro, a iniciativa Clérigos by Night permite vistas panorâmicas de 360 graus entre as 19h e as 23h.

À semelhança do que acontece em épocas pontuais, como é o caso do Natal e da Páscoa – a chegada da estação mais quente do ano marca o regresso das subidas noturnas à Torre dos Clérigos, monumento barroco do século XVIII, construído em granito, e um dos principais cartões de visita edificados da Invicta.

A iniciativa “Clérigos by Night” já arrancou e está disponível até outubro, permitindo subir a 75 metros de altura, para apreciar o por do sol ou pela noite fora, com vistas panorâmicas de 360 graus. As visitas à torre concebida por Nicolau Nasoni têm agora horário alargado, todos os dias entre as 19h e as 23h, sendo que cada entrada acontece de meia em meia hora.

Os bilhetes fixam-se nos cinco euros por pessoa, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos. Podem ser adquiridos no local ou através da bilheteira digital.

O conjunto arquitetónico Clérigos está classificado como Monumento Nacional desde 1910. A Igreja e a Torre albergam, desde 1748, a Irmandade dos Clérigos. Em 2014, foi feito um trabalho de musealização que abriu o espaço a iniciativas culturais nas áreas da música, pintura, escrita e fotografia. Há ainda exposições permanentes do acervo da Irmandade dos Clérigos.