As séries que vale a pena acompanhar esta semana na televisão

Conheça os destaques da Evasões relativamente a algumas das séries que passam na televisão e no streaming esta semana.

Theodosia

Dia 12/09 | Biggs | Às 21h00

Minissérie baseada nos livros infanto-juvenis de Robin LaFevers. Uma trama infanto-juvenil que mergulha na saga da desbravadora Theo (Eloise Little) e dos seus amigos, na tentativa de salvar o mundo das ameaças dos adoradores do deus egípcio do caos. Filha de arqueólogos, Theo, de 14 anos, e o irmão Henry (Frankie Minchella), ambos fascinados por história e antiguidades, deparam-se com um amuleto num túmulo egípcio que se acreditava estar perdido há muito tempo, descobrindo um poder que afeta as suas vidas. A jovem acaba por adquir poderes mágicos, o que só aumenta ainda mais o mistério e o perigo na vida dos dois e de Will (Nana Agyeman-Bediako) e da princesa egípcia Safiya (Yasmina El-Abd).

Spiral

Dia 13/09 | AMC | Às 22h10

Um dos maiores êxitos da televisão francesa. Uma série nomeada para os prémios BAFTA, em exibição há 15 anos e uma referência nas séries policiais. Através de um jovem procurador, uma capitã de polícia, um juiz de instrução e uma advogada, “Spiral” descreve o dia a dia de um tribunal parisiense, as suas intrigas, a vida dos seus funcionários e o seu engenho. Estreia em episódio duplo. Depois, pode ser vista todas as terças-feiras, sempre às 22.10 horas.

Agatha Raisin

Dia 14/09 | Fox Crime | Às 22h00

Estreia da quarta temporada. Agatha Raisin (Ashley Jensen) é uma profissional na área das relações públicas, que deixa para trás uma vida em Londres na esperança de começar algo novo na aldeia pitoresca e aparentemente pacata de Carsley. No entanto, rapidamente se vê considerada suspeita num caso de homicídio quando participa na competição anual de quiches. Como mulher determinada que é, vai focar-se em limpar o nome e resolver o mistério.

The Responder: O Agente

Dia 14/09 | Disney+

Chris Carson (Martin Freeman) foi despromovido. Agora faz rondas pelas ruas de Liverpool, noite após noite. Em conflito e comprometido, com lealdades divididas e o desejo de fazer o bem afetado pela agressividade causada por traumas de infância e exacerbada pelos anos na polícia, luta contra o crime e a violência e contra os demónios pessoais que ameaçam o seu trabalho, o casamento e a saúde mental. A sua parceira é uma idealista que quer jogar de acordo com as regras.

Intuição Criminal

Dia 15/09 | AXN | Às 23h45

Estreia da sexta temporada. Angelika Schnell é uma polícia caótica. Confia mais na sua voz interior do que em factos, o que a leva a tirar conclusões peculiares. Além disso, a sua personalidade também a conduz a discussões com o ex-marido, o médico-legista Stefan Schnell, e os dois assistentes, Franitschek e Maja. Nos novos episódios, Angelika regressa com a equipa para mais casos em que a linha entre factos e intuição fica (ainda) bastante ténue. Interpretam Ursula Strauss e Andreas Lust.