As romarias de Santo António, de Norte a Sul do país (e na ilha de São Miguel)

Marchas populares, concertos, iniciativas gastronómicas e torneios desportivos. De tudo isto e muito mais se fazem as romarias dedicadas a Santo António, de norte a sul de Portugal, sem esquecer as ilhas.

VILA NOVA DE FAMALICÃO

Marchas, cascatas e folclore

Recém inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, as Festas Antoninas de Famalicão prometem um programa à medida do reconhecimento, com quase 40 atividades.

A romaria arrancou esta semana ao som de Xutos & Pontapés, Costinha e um encontro de tocadores de cavaquinho, e com a inauguração da mostra de cascatas antoninas, criadas por duas dezenas de grupos escolares e associações do concelho, que ficarão expostas na Praça 9 de Abril até ao fim da festa popular.

Na tarde desta sexta-feira, dia 9, as ruas animam-se com o desfile das marchas antoninas infantis, e à noite é a vez de Maninho subir ao palco, montado na Praça D. Maria II. Já o fim de semana é dedicado aos torneios desportivos, com destaque para o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, no domingo, dia 11. Mas antes estão ainda previstas provas de futebol, futsal, basquetebol, artes marciais, um raide de todo-o-terreno e a habitual caminhada camiliana.

No sábado 10, à tarde, Famalicão acolhe um encontro de bombos, um desfile etnográfico e o Festival de Folclore. À noite, a música fica a cargo de T-Rex, seguido da festa Toninho’s, um conjunto de DJ convidados que põem os mais jovens a dançar pela noite dentro.

Um dos pontos altos das Antoninas de Famalicão está marcado para a noite de segunda 12, véspera de feriado municipal. As marchas saem para a rua às 21 horas, com o tema “Gentes da lavoura”, e oito grupos em desfile. A partir da meia-noite começam os tradicionais saltos às fogueiras, acesas após a última marcha, na Rua de Santo António, para os festeiros que se atreverem a enfrentar as chamas.

Para domingo 11 reservam-se as cerimónias religiosas em honra do santo padroeiro da cidade, a benção e distribuição do pão de Santo António, a procissão solene e um concerto de música filarmónica ao despique. As celebrações terminam com a entrega dos prémios das marchas antoninas e um espetáculo de pirotecnia.

ESTARREJA

Música e comida regional

Estarreja já se veste a rigor para as Festas da Vila, com as montras de 29 lojas do comércio tradicional decoradas a preceito para participar no concurso de Montras de Santo António. Entre os dias 9 e 12 de junho, as festividades têm epicentro no Parque Municipal do Antuã, onde se concentram as tasquinhas de gastronomia regional, dinamizadas por 12 coletividades do concelho, que competem também no concurso de melhor prato. Entre as especialidades à prova, estão os rojões e couratos, a sardinha assada, a caldeirada de enguias e enguias fritas, ou ainda o porco assado no espeto. O cartaz musical conta com atuações de Carlão (dia 9), Marisa Liz (dia 10) e José Cid (dia 11). No programa de festas destaca-se ainda uma demonstração de jogos tradicionais, domingo 11; as marchas populares, que irão reunir sete grupos e um total de 700 marchantes, na noite de segunda-feira 12; e as celebrações religiosas a coroar a semana, terça 13.

VILA VERDE

Festival da Febra e carros alegóricos

O XII Festival da Febra, instalado na Adega Cultural, será a área gastronómica de excelência durante as festividades concelhias. A estrela do menu adivinha-se pelo nome, mas da grelha também sai a típica sardinha assada. Um dos pontos altos do programa acontece na tarde de sábado 10, com o Cortejo da Tradição, um desfile de carros alegóricos que percorre o centro da vila. Pedro Abrunhosa é o cabeça de cartaz das festas concelhias, e cabe-lhe o encerramento das celebrações, na noite de terça-feira 13. O programa conta ainda com as atuações musicais de Virgul (dia 11), Supa Squad e BNA/Bacalhau no Azeite (dia 9). A agenda musical inclui também o 62.º Festival Folclórico Luso-Espanhol, na noite de 10 de junho, e o Festival Folclórico Concelhio, na tarde de domingo 11, seguido pelo concerto filarmónico com as bandas de Vila Verde e de Aboim da Nóbrega. Na noite de segunda 12 haverá um desfile de rusgas, cantares ao desafio e as tradicionais fogueiras. As marchas populares acontecem na tarde de dia 13.

REGUENGOS DE MONSARAZ

Vinhos e animação de rua

As festividades arrancam esta sexta-feira, dia 9, com a primeira edição da RegWine, uma feira de vinhos regionais, que terá lugar no Parque da Cidade, até terça-feira 13. Ao longo do dia, acontece ainda um espetáculo de marionetas e um concerto da banda de música mexicana Mariachi Sol de Lisboa. Ao final da noite sobe ao palco principal Plutónio, seguido de um DJ set. No fim de semana, recheado de música e animação de rua, destaca-se a atuação de Cuca Roseta, no sábado 10. As marchas populares saem à rua na noite de segunda 12, antes do concerto de Pedro Abrunhosa & Comité Caviar. Para terça 13, além da missa em honra de Santo António, reserva-se mais animação de rua, música e outro desfile de marchas populares.

VALE DE CAMBRA

Música e novos talentos

Augusto Canário abre esta noite, sexta 9, a agenda musical das festas populares de Vale de Cambra, que se estendem pelas ruas do centro da cidade. Sábado 10 sobe ao palco Pedro Abrunhosa, e domingo 11 o serão fica a cargo de Herman José & Octeto. As marchas populares e a atuação de bandas filarmónicas são os destaques do programa nos dias 12 e 13, respetivamente. Em paralelo, o jardim central da cidade vai acolher uma mostra de novos talentos, espetáculos de comédia stand up e mais atuações musicais.

LAGOA

Sardinhada à beira-mar

Bárbara Bandeira e David Carreira são os cabeças de cartaz das Festas de Santo António de Santa Cruz de Lagoa, na ilha de São Miguel, Açores. Depois da abertura da Feira de Artesanato, que se prolonga até domingo, os grupos folclóricos locais vão animar a tarde de sexta-feira, até ao concerto de David Carreira. No sábado haverá trampolins, karts e pinturas faciais para entreter os mais novos, e a partir das 18h serve-se sardinha assada e pão de milho, em jeito de preparação para a noite de desfile das marchas populares, que encerra com a tradicional fogueira de Santo António. No domingo, é a vez de Bárbara Bandeira fechar a programação do dia, que fica marcado pelo desfile das crianças. A missa e a procissão de Santo António acontecem no dia 12, e a 13 celebram-se os casamentos de Santo António.

AMARES

Em direto na televisão

Esta sexta-feira, a noite promete uma boa dose de música, com atuações de Wildchains, Karetus, Dreey e Carlos Silva, no palco das Festas d’Amares. A tarde de sábado é dedicada aos mais novos, com demonstrações de ballet, insufláveis e outras surpresas a acontecer na Praça do Comércio. À noite destaca-se o espetáculo de artistas locais, que antecede o concerto de David Carreira. Já no domingo está previsto um convívio de pesca, uma prova de ciclismo, uma caminhada solidária e a transmissão em direto das festas concelhias no programa da RTP “Aqui Portugal”. Cabe ao grupo Sons do Minho encerrar o dia. Segunda-feira é noite de marchas populares, e na terça, além da missa e da procissão em honra de Santo António, acontece ainda um festival folclórico.