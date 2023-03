As amendoeiras estão em flor no Côa

Uma viagem a bordo de um comboio histórico mostra as camadas do rio, os degradés da paisagem, a beleza de socalcos. A vista é privilegiada em todos os sentidos e direções.

Há chaminés que deitam fumo, pássaros que descansam em galhos de árvores, catos alapados em rochedos, laranjeiras carregadas de fruto, adegas nos montes, quintas pintadas de branco, mercados de fim de semana, casas e casarios, hortas e vinhas. De manhãzinha, os campos estão cobertos de geada e há gente que cava o cebolo. O comboio passa rente ao Douro a caminho das amendoeiras em flor em Vila Nova de Foz Côa. Uma rota para sempre recordar.

O Douro, ora largo, ora estreito, na sua plenitude, tal como é, nesta paisagem única no Mundo feita de socalcos. Ao fim da tarde, o rio é como um espelho que duplica a beleza do cenário. O comboio histórico sai da estação de São Bento, no Porto, em direção ao Pocinho, quase três horas e meia de viagem. Na Régua, há vendedoras de rebuçados que tentam fazer negócio em poucos minutos. Do Pinhão para cima, parece outro Douro, sempre belo, sempre generoso. O plano está traçado. Do Pocinho ao Museu do Côa de autocarro para uma breve visita ao maior parque arqueológico do Mundo. Depois, viagem para a cidade de Vila Nova de Foz Côa, almoço livre. Mais uma voltinha de autocarro até às amendoeiras e são muitas carregadas dessas flores que parecem de papel. As árvores formam um belo quadro, não há quem resista às fotografias de postal perante uma composição de certa forma requintada, como um espetáculo oferecido pela natureza. Ao fundo, Castelo Melhor, a terra que passou de Castela para o reino português em 1297.

Helena e Manuel Domingues são de Braga, já conhecem a região, é a primeira vez a bordo do comboio e a estreia nas amendoeiras. “A viagem, em si, é agradável, sem dúvida. As amendoeiras correspondem às expectativas”, comenta Manuel Domingues. Helena está satisfeita no regresso. Marco Gonçalves e o filho André, aficionado por comboios, vêm de São Mamede de Infesta. André gosta destes passeios, sempre atento. “A viagem é divertida, é diferente, é sempre um dia bem passado”, diz Marco Gonçalves. Laura Bandeira e Maria Isabel são as guias de serviço no comboio, simpáticas, disponíveis.

O Douro, ora largo, ora estreito, é lindo e não é todo igual. Há sempre tanto por descobrir, tanto por respirar, tanto para absorver. Cada regresso é como a primeira vez. O comboio histórico volta a sair para a Rota das Amendoeiras em flor a 11, 12 e 18 de março.

Um museu, um doce, um comboio

Museu do Côa

A visita ao Museu do Côa é um aperitivo para um percurso com outro tempo. O edifício, dos arquitetos Tiago Pimentel e Camilo Rebelo, é uma laje pousada na terra com uma vista-postal de suster a respiração, onde dois rios se encontram, o Douro e o Côa. Ali estão as gravuras da arte rupestre do Paleolítico Superior, com mais de 25 mil anos. Um património rico em formas artísticas. Na Rua do Museu, em Vila Nova de Foz Côa, com o contacto 279 768 260. Aconselha-se reserva.

Fatias do Freixo

A origem é conventual com tradição de dois séculos, a inspiração vem do pão de ló que se vê na aparência, os ingredientes são três: ovos, açúcar e farinha. São as fatias do Freixo, iguaria artesanal de Marco de Canaveses, feitas desde 1819 pela Casa dos Lenteirões. Uma doce oferta durante a viagem de comboio.

Miradouro

É a primeira rota adaptada ao novo modelo de turismo ferroviário da CP. As carruagens panorâmicas do comboio Miradouro são dos anos 1960, foram restauradas, mantêm o toque vintage, padrões quentes, cores terra, bancos que giram no sentido da marcha ao gosto dos passageiros. A viagem, ida e volta, custa 49 euros, 25 para crianças dos quatro aos 12 anos. A edição de 2023 da Rota das Amendoeiras já está esgotada.