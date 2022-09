Arte urbana, vinho do Porto e música nas Caves Cockburn’s, em Gaia

Dez artistas de arte urbana vão deixar a sua assinatura nas instalações da Cockburn’s, em Vila Nova de Gaia. A realização dos murais, dedicados às cidades do Porto e Gaia, pode ser acompanhada no próximo domingo, entre as 10 e as 18 horas, nas caves de vinho do Porto da casa Symington. O acesso é gratuito.

Os vencedores da segunda edição da Street Art Competition são conhecidos ao fim da tarde. Segue-se um jantar, a cargo do restaurante Belos Aires, e música ao vivo, pela banda portuense Holy Nothing. A festa tem um custo de 35 euros por pessoa, com oferta de três bebidas.