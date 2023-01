Arte, moda, decoração. O Mercado dos Anjos regressa a Lisboa em formato quinzenal

Roupa vintage e em segunda mão, moda de autor, joalharia, cosmética, decoração e plantas. Eis uma amostra do que se pode encontrar no Mercado dos Anjos, que volta a realizar-se, quinzenalmente, no número 70 do Regueirão dos Anjos, em Lisboa. A próxima edição é já nos dias 4 e 5, entre as 11 e as 19 horas.

A iniciativa passa a decorrer no primeiro e no terceiro fins de semana de cada mês, estando já confirmadas edições até maio. Leva uma década de existência naquele local, mas vai ter de mudar de localização, em data a definir, face à venda do edifício, segundo comunicado.

Neste regresso, há uma novidade: o mercado que se realiza no terceiro fim de semana do mês obedece a um tema, ao qual é dedicada uma parte das bancas – que abrangem desde artistas emergentes até responsáveis por pequenas marcas, bem como feirantes profissionais.

Os temas são revelados nas redes sociais do Anjos70, sendo já conhecido o de fevereiro: “Oráculo”. Neste caso, ao abrigo de uma parceria com a Noite Oráculo, apresentada como um “evento dedicado ao misticismo e as artes inspiradas pelo oculto, com bancas de tarot, cristais, entre outros”.

Os visitantes têm acesso ainda a oficinas, mediante inscrição online. As próximas giram em torno do crochê e da ilustração.