Arte, astronomia e património em destaque no festival FOI, em Lagos

A quinta edição do FOI, o festival que junta arte, astronomia e património, vai decorrer este ano entre os dias 15 e 17 de julho, em Lagos, nomeadamente na Praia da Luz, em Bensafrim e Barão de São João.





Esta iniciativa algarvia itinerante, promovida pela associação Questão Repetida, aposta na descentralização cultural no município de Lagos e propõe um programa de três dias. Este inclui atividades para toda a família e para todas as idades: música, oficinas artísticas, performances de rua, teatro, circo, baile de danças tradicionais e observação astronómica. A direção artística está a cargo de Ana Falé e Elsa Mathei.

PROGRAMA:

15 julho | Praia da Luz

20h00 – Performance: Gargalhadas na rua “Pimpinella”, com Eva Ribeiro

21h00 – Música: Jazz no Forte da Luz

16 julho | Bensafrim

10h00 – Performance: Gargalhadas na rua “Pimpinella”, com Eva Ribeiro

17h30 – Oficina Família: Artes Visuais “De um fio nasce uma história”, com Leonor Morais

19h00 – Teatro: Lama Teatro “Carripana”

20h00 – Música: Vânia Couto “Branta”

21h00 – Novo Circo: Vaya Cia. “Atempo”

22h30 – Astronomia: Céus do Sul, Observação astronómica (Barragem da Bravura)

17 julho | Barão de São João

17h00 – Oficina Família: Marionetas “Autómato”, pel’A Bolha

18h30 – Performance: Manipulartes “Pantominus”

19h30 – Teatro: Monstro Coletivo “A Avó que não foi Avó”

20h30 – Baile de Danças Tradicionais “Folky Bal’boa”

22h30 – Astronomia: Céus do Sul, Observação Astronómica (Mata de Barão de São João)

Extra | 16 de julho

Barão de São João | 14h00 – Gargalhadas Na Rua “Palhaços Visitadores”, com Eva Ribeiro (Visita à população Sénior de Barão de S. João)

Extra | 17 de julho

Lagos, Praça Gil Eanes | 10h00 – Performance: Manipulartes “Pantominus”

Preços: Oficinas Família 2 euros; Jazz no Forte da Luz 5 euros; Observação de Astronomia 5 euros; Baile de danças tradicionais 3 euros