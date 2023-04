Arouca: descer o rio Paiva num bote insuflável

Entre Vau e Espiunca, a descida do rio a bordo de um bote insuflável faz-se de muitas emoções, vistas de sonho e mergulhos na água (intencionais ou não). Ao redor, há bons lugares para recuperar energias.

São quatro quilómetros ao sabor das águas bravas do rio Paiva, que ora nos fazem deslizar suavemente, a apreciar as margens verdes e rochosas, ora nos atiram em solavancos de adrenalina e nos molham o corpo. Seguindo as instruções do guia, remando com vigor ou deixando a corrente fazer o seu trabalho, a probabilidade de dar um mergulho involuntário ou de virar o raft (bote insuflável) diminui, mas só o rio dita a nossa sorte.

“Temos dois troços aventurosos e outros mais de descoberta, mais calmos, em zonas mais altas do rio”, informa Pedro Teixeira, fundador da Just Come – Countryside & Adventure Tours, uma empresa de atividades turísticas especializada no território do Arouca Geopark e que, entre outros programas, organiza descidas de rafting no rio Paiva.

Em função do caudal do rio, os percursos de aventura podem começar em Espiunca e terminar em Travanca ou iniciar mais acima, na praia fluvial do Vau, e seguir até Espiunca. A descida é sempre acompanhada de perto pelos famosos Passadiços do Paiva, que inicialmente surgiram também como equipamento de apoio aos praticantes de rafting, não fosse o Paiva um dos cursos de água mais procurados do país para esta atividade radical, devido aos rápidos que se formam ao passar por Arouca.

Ainda na praia, antes de entrar na água, mas já devidamente equipados, os guias explicam aos participantes todos os procedimentos técnicos e de segurança, pelo que mesmo quem não tenha qualquer experiência pode aventurar-se rio abaixo (nos percursos mais calmos podem participar crianças a partir dos seis anos).

A Just Come faz descidas de rafting entre outubro e maio. No verão, o baixo caudal do rio impossibilita a realização da atividade, mas há alternativas igualmente emocionantes, como o cano-rafting ou o river tubing. Quem quiser pode ainda complementar o dia com um visita guiada aos passadiços e a travessia da ponte suspensa 516 Arouca, ou ainda um dos passeios de jipe off-road que levam a conhecer a palmo este território de 328 quilómetros quadrados, distinguido pela UNESCO como património geológico da Humanidade.

Ao fim de duas horas, à chegada a Espiunca, se o rio não o tiver já feito, há quem aproveite para dar um mergulho, em jeito de celebração do desafio cumprido. No bar da praia, ao lado dos balneários onde espera um banho quente, também se pode aconchegar o estômago com um caldo verde e uma bifana no pão. Indo mais além, a região tem uma vasta oferta gastronómica para conhecer.

Paragens para restaurar energias

# Doces Conventuais de Arouca

Jorge Bastos abriu o salão de chá há dois anos, mas as receitas das castanhas de ovos, dos charutos de amêndoa ou das morcelas doces são um segredo com quatro gerações. Terá sido uma tia-avó do pai, que foi aia no mosteiro, a poucos metros, a trazê-las para fora dos portões. Aos doces conventuais juntam-se os ovos de pêga, à base de avelã, ou as pedras parideiras, feitas com noz e farinha de centeio.

# Broa no moinho de Espiunca

É no recuperado Moinho de Espiunca que a empresa Rotas no Paiva organiza o Vale do Paiva Saberes e Sabores, uma espécie de workshop de pão onde Sónia Barbosa e a mãe Alzira revelam o percurso do pão de milho, do campo à mesa. Os participantes metem as mãos na massa e fazem o seu próprio bolo de carne, cozido no forno a lenha e arrefecido em cima de um molho de carquejas.

# Casa dos Bifes Caetano

Em Alvarenga, a seis quilómetros de Espiunca, fica a Casa dos Bifes Caetano. Ao comando da cozinha, de onde sai o bife de Alvarenga e outros pratos que apostam na carne de raça arouquesa, está Maria José Coelho. “O bife é selado, frito só com sal, e quando vai para a travessa vai largando todos os sucos.” É servido em doses generosas, acompanhado com batata frita às ondas e um molho feito com os sucos da carne, malagueta e vinho.