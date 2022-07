Aquashow: em Quarteira, o maior parque aquático do país traz novidades

Há duas décadas, a renovação trouxe ao Aquashow, em Quarteira, 120 mil metros de diversão, entre escorregas, piscinas e uma das maiores montanhas-russas de água na Europa. Um parque interior é o próximo passo.

Nasceu de forma mais discreta no Algarve, há quase trinta anos, numa dimensão mais reduzida e com menos oferta, mas o alargamento de que foi alvo há duas décadas, com a chegada da atual gerência, tornou-o “no maior e mais completo parque aquático do país”, explica Celestino Santos, responsável pelo Aquashow, situado em Quarteira, concelho de Loulé. E não deixa que os números enganem. “São 120 mil metros quadrados de pura adrenalina e diversão”, adianta o mesmo.

A pensar numa lógica familiar, para agradar a miúdos e graúdos, a profundidade das várias piscinas varia entre os trinta centímetros e os mais de dois metros, sempre assinalados. E aqui há zonas para todos os gostos – a piscina de ondas e a tropical, com rochas artificiais e quedas de água, por exemplo. Pelo Aquashow cabem ainda escorregas individuais e outros para descer em boias e tapetes, jacuzzi, um percurso num mini-comboio para crianças e “uma das maiores montanhas-russas de água da Europa”, conta Celestino, sobre a atração que chega aos 23 metros de altura e soma 740 metros de percurso, dentro e fora de água. Estas e outras atividades estão todas incluídas no bilhete de entrada.

Uma das mais recentes novidades dá nas vistas, pintado de azul e amarelo, e chama-se MammothBlast, “um mega escorrega, estilo montanha-russa, um dos escorregas mais procurados, perfeito para uma família”, a bordo de uma boia onde se sentam até cinco pessoas. “De forma geral, somos procurados por famílias, sendo o Algarve um local de férias. Um parque aquático é o melhor para quebrar a monotonia da praia”, revela o responsável do parque, que tem público repetente todos os verões.

Espetáculos com araras, aves de rapina e répteis e uma zona de restauração onde não faltam hambúrgueres, bifanas, gelados e pastelaria, ajudam a completar o dia-a-dia no Aquashow, que ainda inclui um hotel quatro estrelas junto ao recinto. Para fintar a sazonalidade, outra novidade para este ano, em outubro, será a inauguração de um parque interior dentro do recinto, que estará aberto todo o ano, coberto de escorregas e piscinas aquecidas.