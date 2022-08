Aproveitar o ar livre: dicas para campistas e caravanistas

Eis um conjunto de dicas rápidas e lembretes úteis para quem se prepara para voltar à estrada, ou acampar pela primeira vez.

Para campistas:

# 1 – Apesar de tentador, fazer campismo selvagem é proibido, assim como estacionar a autocaravana em lugares que não sejam designados para esse efeito.

#2 – Testar o material (abrir a tenda ou, caso se encontre em exposição, entrar lá dentro; experimentar os sacos-cama).

#3 – Fazer uma lista do material que se pretende levar.

#4 – Não esquecer levar baterias ou pilhas extra.

# 5 – Ter em conta as possíveis mudanças abruptas do tempo, e fazer a mala com roupas leves, quentes e confortáveis.

#6 – Levar luz (frontal ou lanterna), repelente de insetos e papel higiénico.

Para caravanistas:

#1 – Ter presente que ao preço base do aluguer de uma autocaravana somam-se parcelas como o seguro de viagem e os extras, ambos custos variáveis, estadia em parques de campismo, combustível, portagens e comida.

#2 – Conhecer o interior da caravana antes de partir; verificar o que é necessário e o que pode ser dispensável levar, para organizar o espaço disponível.

#3 – Testar a condução da caravana num circuito familiar, praticando curvas, travagens e estacionamento, antes de partir à aventura.

#4 – Verificar em que pontos do percurso existem parques com pernoita autorizada e áreas de serviço de autocaravanas (ASA). É proibido pernoitar em áreas protegidas nacionais, como parques naturais e paisagens protegidas, e nos parques de estacionamento de praias e piscinas ao ar livre.

#5 – Planear um itinerário, ou definir, pelo menos, os territórios que se pretende atravessar.

#6 – Gerir o consumo de energia de eletrodomésticos como o frigorífico, ar condicionado e televisão, principalmente com a viatura parada.