Apetece ir à Praia do Forte do Cão, um areal que vale ouro, em Caminha

Zona balnear nas imediações da Mata Nacional da Gelfa, galardoada pela qualidade e “poluição zero”, a praia do Forte do Cão, em Vila Praia de Âncora, é das mais sossegadas do Alto Minho.

Se há praia sossegada, mesmo no mês de agosto, em toda a orla costeira do Alto Minho, é a do Forte do Cão.

Situada nas imediações da Mata Nacional da Gelfa, muito rochosa e com um extenso areal que a liga à muito frequentada praia de Vila Praia de Âncora, aquela zona balnear é um verdadeiro refúgio para quem não gosta de grandes aglomerações.

Um único senão: o vento típico das praias do Norte pede (muitas vezes) proteção. Mas até nisso as dunas podem ajudar.

De resto, a somar ao muito espaço para estender a toalha sem vizinhança a atrapalhar, juntam-se outros argumentos, como a beleza natural da praia de areias brancas e de aparência semi-selvagem, e uma extensão que permite longas caminhadas, ora pela areia com os pés no mar, ora pelos passadiços de madeira ao redor.

A proximidade de um pinhal confere-lhe ainda um ambiente fresco que remete para memórias de grandes férias de verão da infância. Ali ao lado existe uma fortificação que a embeleza ainda mais e marca a sua identidade.

Fora do circuito das praias da moda e com tradição de muito movimento, a praia do Forte do Cão está cheia de virtudes. Além de Bandeira Azul, conquistou para esta época balnear mais um trunfo: foi distinguida pela Associação Zero como praia de “poluição zero” (há 54 praias assim classificadas no universo das 658 no país).

Anteriormente já tinha sido galardoada pela Quercus como Praia com Qualidade de Ouro. O que garante, à partida, que as águas (frias, mas revitalizantes do corpo e da mente) daquele “paraíso” natural, são livres de qualquer contaminação. Caso para dizer que, para quem gosta de recato quando vai a banhos, a praia do Forte do Cão faz o pleno de excelência.

Camarão Restaurante

Com a praia do Forte do Cão aos pés, o restaurante Camarão, de José Neves, tem vista panorâmica para o mar a perder de vista e para a baía, debruada pelo casario de Vila Praia de Âncora. E até se avista o pico do monte de Santa Tecla, a norte, já em frente à vila de Caminha. Serve peixe e mariscos frescos: robalo, sargo, linguado, salmonete, cantaril, rodovalho, sardinha, lavagante, camarão, navalheiras e sapateira seguem para o prato. Apesar da ementa privilegiar o mar, também inclui bife grelhado, à pimenta e naco. A espaçosa esplanada convida a

um simples café ou bebida fresca. O local vale por si.

Complexo Sereia da Gelfa

Nas proximidades da praia, junto à Estrada Nacional 13, o complexo Sereia da Gelfa é poiso de muitos veraneantes. Possui parque de campismo, com o tradicional espaço para tendas, glamping (Kampaoh), bungalows e casas modulares. As piscinas com escorregas são outro dos seus atrativos. Estão abertas não só a campistas, mas também ao público em geral. O complexo compreende ainda campos de ténis e futebol, ginásio, balneários e restaurante/cafetaria com esplanada.

Forte do Cão

O Forte do Cão marca a paisagem da praia. Está fechado a visitação. Segundo consta do site oficial do município de Caminha, trata-se de uma fortificação militar construída no reinado de D. Pedro II, entre 1699 e 1702, que obteve a classificação de Imóvel de Interesse Público em 1967.

Como ir?

Do Porto pela A28. Seguir pela saída de Vila Praia de Âncora e depois pela Estrada Nacional 13 (EN13), no sentido norte-sul, até à Gelfa. A partir de Viana do Castelo o percurso faz-se pela EN13 para norte até à Gelfa.

Acesso a deficientes: sim

Bandeira azul: sim

WC e chuveiros: sim

Estacionamento: sim