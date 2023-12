Apadrinhar animais para como presente natalício

Tornar-se padrinho ou madrinha de um burro de Miranda ao cuidado da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino é ajudá-la a preservar aquela raça autóctone. E pretexto para visitar o Planalto Mirandês.

Alargar a família aos burros de Miranda

Noa, Gaivota, Dom Quixote, Atenor. Estes são alguns dos burros disponíveis para apadrinhamento na Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA), em Atenor, aldeia do concelho de Miranda do Douro. Os contributos dos padrinhos e madrinhas ajudam na manutenção dos centros, que albergam perto de 120 animais, no apoio veterinário e logístico aos criadores de burros e mulas em Portugal, e na dinamização de atividades de índole diversa, informa aquela organização não-governamental de ambiente.

Para apadrinhar ou oferecer um apadrinhamento, com um ano de duração (renovável), basta escolher o animal e preencher um formulário. Quem aderir pode visitar o/a afilhado/a, de modo gratuito, no Centro de Valorização do Burro de Miranda, em Atenor. Recebe um certificado, bem como uma fotografia do burro apadrinhado, podendo ainda associar-se um presente físico, como um caderno ou um peluche.

A campanha de apadrinhamento do burro de Miranda teve início em 2005 e, em 2021, ganhou o nome “11 Burros, 11 Destinos”, num convite a visitar diferentes pontos do Planalto Mirandês. Essa região do nordeste transmontano abarca os municípios de Miranda do Douro, Mogadouro, Vimioso e parte de Freixo de Espada à Cinta e Torre de Moncorvo. Em rigor, são 12 os burros abrangidos pela campanha, mas um – o Buxo – vive na Quinta Pedagógica dos Olivais, em Lisboa.

Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino

Web: aepga.pt

Preços: apadrinhamentos individuais desde 30 euros/ano

“Adotar” animais ameaçados

Ursos polares, lobos ibéricos, pandas. Estes são alguns dos animais disponíveis para adoção simbólica, através da plataforma da Associação Natureza Portugal (ANP), que trabalha em associação com a WWF – World Wide Fund for Nature. Escolhido o animal, há que definir o valor do donativo e se é pontual ou recorrente. O certificado segue por e-mail, pelo que também vale como prenda de última hora.

ANP/WWF

Web: apoia.natureza-portugal.org

Preços: adoções simbólicas desde 25 euros

Reforçar a floresta autóctone

Os CTT e a Quercus unem-se na campanha “Uma árvore pela floresta”, que se traduz na plantação de árvores e arbustos de espécies autóctones. Nesta edição de Natal, em vigor até ao próximo dia 31, por cada kit digital vendido são plantadas duas árvores. As plantações vão ser abertas à participação de voluntários.

Web: ctt.pt

Preços: kit digital, 3,75 euros