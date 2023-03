Animar: março traz festival de cinema infantil a Vila do Conde

A partir de 4 de março, o município portuense vai passar a contar com um programa recheado de atividades, em torno do cinema de animação.

Vem aí a 18.ª edição do ANIMAR, festival dedicado ao cinema de animação. Cruzando o real e o imaginário, as atividades propostas incluem exposições, visitas, workshops temáticos e projeção de filmes no Teatro Municipal de Vila do Conde e em escolas.

A exposição contará com objetos relacionados com a produção fílmica, como marionetas, cenários, adereços e figurinos. O objetivo é divulgar aquilo que é nacional. Para as escolas estão preparadas três sessões de cinema, dirigidas a várias faixas etárias. O Best Of Animação Portuguesa 2022 e o Nova Ficção Portuguesa destinam-se a maiores de 12 anos, ao passo que o Cinemini On Tour está preparado para as crianças com mais de três anos. Os alunos vão poder participar ainda num conjunto de oficinas de stopmotion, pixilação e brinquedos óticos.

“Os Demónios do Meu Avô”, de Nuno Beato, é o filme escolhido para a sessão de abertura e será exibido no Teatro Municipal de Vila do Conde, a 4 de março. No mesmo espaço, esta edição despedir-se-á a 4 de junho, com o filme “Nayola”, de José Miguel Ribeiro.

O projeto ANIMAR é promovido pela Solar – Galeria de Arte Cinemática e dinamizado pelo Animar – Serviço Educativo da Curtas Metragens CRL. Conta com o apoio da Câmara

Municipal de Vila do Conde e da Direção-Geral das Artes.