Animação à solta pela capital: a Monstra está de volta

De 15 a 26 de março, a Monstra estará de volta para comemorar o centenário do cinema de animação nacional. Com dezenas de países representados, o programa está recheado de filmes, exposições, masterclasses e encontros com convidados.

No ano em que o cinema de animação nacional sopra 100 velas, a Monstra volta a andar à solta por Lisboa, na sua 22.ª edição. Com a maior representação nacional de sempre em competição, o festival abrirá as portas no dia 15 de março, na Sociedade Nacional de Belas Artes, com a inauguração de uma exposição site-specific do alemão Raimund Krumme.

Até dia 26, vão ser exibidos mais de 400 filmes de todos os cantos do mundo, no Cinema São Jorge, na Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema, Cinemateca Júnior, UCI El Corte Inglés e Cinema City Alvalade. Estarão 50 países representados e contam-se oito estreias mundiais, 17 internacionais e 70 nacionais.

Segundo Fernando Galrito, diretor artístico da Monstra, os 480 anos de amizade entre Portugal e Japão são o mote para homenagear a “riqueza, emoção, fantasia e poesia da animação japonesa”. Iniciando-se no século XX, esta viagem cinematográfica termina com exemplares da animação contempo- rânea, onde o legado do Studio Ghibli não fica de fora, contando com a exibição de obras como “Ponyo” e “The tale of the Princess Kaguya”.

No Museu do Oriente, Koji Yamamura terá uma exposição com 50 desenhos originais de quatro dos seus filmes, bem como uma retrospetiva dedicada aos mestres japoneses, com a sua curadoria, e uma masterclass. A ele juntam-se outros autores para conduzirem masterclasses e workshops, como Les Mills, José Miguel Ribeiro e Bruno Caetano.

Também a Walt Disney Company será homenageada. Títulos como “Alice’s Wonderland” e “Peter Pan” prometem entreter quem passar pela sessão Monstrinha, na Cinemateca Júnior. Monstrinha Baby e Monstrinha Pais e Filhos são programas que preenchem os fins de semana com curtas e longas-metragens no São Jorge, Museu Nacional de Etnologia, Centro Cultural de Carnide e Centro de Artes de Sines.

Do evento fazem também parte o AnimaCPLP, que junta criações de países que partilham a língua portuguesa; e sessões de animação experimental, que explorarão técnicas como desenho à mão e stop motion.

Fernando Galrito diz que esta 22.ª edição do Festival de Animação de Lisboa é “uma Monstra que comemora centenários, mas que mantém o olhar e uma programação vanguardista”.

Da estreia aos Oscars

Há 100 anos, o ilustrador Joaquim Guerreiro fez nascer o primeiro filme animado português, “O pesadelo do António Maria”. Um século depois, “Ice Merchants”, do realizador João Gonzalez, em exibição e em três competições nesta edição do Monstra, é a primeira produção nacional nomeada para um Oscar. A curta de 14 minutos explora o amor familiar.

Monstra – 22.º Festival de Animação de Lisboa

De 15 a 26 de março, no Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema, Cinemateca Júnior, UCI El Corte Inglés e Cinema City Alvalade. Preço: 15 a 65 euros