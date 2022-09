Alqueva Sunset celebra o fim das vindimas, a bordo de um barco

Quarta edição desta celebração do fim das vindimas é feita a bordo do barco Guadiana no lago artificial da freguesia de Amieira, município de Portel.

A Alqueva Sunset inclui, como é habitual, provas de vinhos brancos e rosés do Alentejo, acompanhadas por pratos de sushi do restaurante Samurai. Tudo com música e pôr do sol como fundo.

A novidade em relação a 2021 são os produtores participantes, nomeadamente a Casa Clara, Herdade da Ajuda, Carmim, Monte do Pintor, Top Wines e Sociedade Agrícola de Pias. Num segundo momento, após o desembarque, a festa continua na Amieira Marina até às 22 horas com o DJ Bruno Pereira e uma mesa de petiscos.

A Alqueva Sunset começa às 17 horas e está sujeita a inscrição prévia no site da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (vinhosdoalentejo.pt). O bilhete tem o preço de 40 euros por pessoa e inclui as provas de vinho e refeições feitas ao longo do evento.