Alivetaste regressa ao Porto com mais de 70 vinhos e 15 chefs num só dia

Oitava edição do Alivetaste acontece no hotel Pestana Palácio do Freixo, no Porto, no dia 1 de julho (segunda-feira), com um programa recheado de vinhos e gastronomia. À prova estarão mais de 70 vinhos nacionais e mais de 30 criações gastronómicas de chefs portugueses.



A 8.ª edição do Alivetaste, organizada por este que é “um dos portais de gastronomia, vinhos e turismo mais vistos em Portugal”, acontece já no próximo dia 1 de julho, no hotel Pestana Palácio do Freixo, no Porto, entre as 17h e as 22h. Inicialmente reservado a profissionais ligados ao vinho, gastronomia, turismo e comunicação social, o evento passou a ser aberto ao público desde o ano passado. Os bilhetes atualmente à venda na Ticketline custam 140 euros por pessoa.

No que ao vinho diz respeito, estarão à prova mais de 70 referências (ver a lista completa no final da notícia) produzidas por mais de 35 produtores de diversas regiões do país. No prato, haverá por sua vez mais de 30 criações gastronómicas, em formato de “finger food”, feitas por mais de 15 chefs nacionais (a lista completa encontra-se no final). O evento terá música com o DJ Ricardo Branco, com influências de jazz e pop, fundindo o saxofone à música eletrónica.

O serviço de vinhos é da responsabilidade de Adácio Ribeiro, o sommelier mais antigo da Península Ibérica a trabalhar em restaurantes com estrela Michelin, estando previsto o funcionamento de cinco wine bares, cada um com serviço profissional de um sommelier, além do apoio de estudantes do último ano da Escola de Hotelaria do Porto. Entre os portadores de bilhetes será sorteada a oferta de vinhos especiais e três peças de louça da Maria Terracota.

O Alivetaste24 acolherá ainda um desfile de moda da marca Prochef, que apresentará uma “linha inovadora de vestuário profissional para restauração e hotelaria, bem como acessórios”. Este ano estarão presentes jornalistas e bloggers de sete países, que integram uma press-trip internacional de visitas a várias regiões e produtores – a região Centro com o apoio do Turismo com a Bairrada (produtores Luís Pato e Quinta das Bageiras) e o Dão (Carlos Lucas e Quinta da Taboadella).

Entre os produtores de vinho participantes estão a Aveleda – Villa Alvor (Algarve), Legado de Talhas (Alentejo), Casa Relvas (Alentejo), Monte Penedo Gordo (Alentejo), Adega Mayor (Alentejo), Herdade da Malhadinha Nova (Alentejo), Anta de Cima | Argilla Wines (Alentejo), Ravasqueira (Alentejo), Caves São Domingos (Bairrada), Quinta da Lagoa Velha (Bairrada), Luís Pato (Bairrada), Quinta das Bageiras (Bairrada), Global Wines (Dão), Herédias (Dão), Ribeiro Santo (Dão), Julia Kemper Wines (Dão), Quinta Dona Sancha (Dão), Soito Wines (Dão), Adega de Favaios (Douro), Messias Family Wines & Estates (Douro), Lua Cheia – Saven (Douro), Luís Leocádio Vinhos (Douro), Quinta Santa Eufémia (Douro), Palato do Côa (Douro), Quinta de Ventozelo (Douro), Rapazotes (Douro), Sogevinus Fine Wines (Douro), Symington Family Estates – Quinta de Ataíde (Douro), Symington Family Estates – Montes Altano (Douro), Quinta de Pancas (Lisboa), Monte da Carochinha (Península de Setúbal), Luís Leocádio Vinhos (Távora-Varosa), Quinta do Sobreiró de Cima (Trás-os-Montes), Casa José Luís Pedro (Trás-os-Montes), Quinta de Monforte (Vinho Verde), Aveleda (Vinho Verde), Soalheiro (Vinho Verde), Vinhos Norte (Vinho Verde), Quinta de Paços -Sociedade Agr. (Vinho Verde), Quinta de Santa Cristina (Vinho Verde), Anselmo Mendes (Vinho Verde).

Os responsáveis pelas criações gastronómicas são os chefs António Carvalho (O Brasão), Arnaldo Azevedo (Vila Foz Hotel & Spa),Duarte Eira (Salpoente), Henrique Ferreira (Tertúlia), Jerónimo Ferreira (JNcQuoi Comporta), Joana Thöny Montbabut (Le Monumental), Julian Montbabu (Le Monumental), José Miguel Guedes (Ventozelo Hotel & Quinta), Júlio Pereira (Kampo), Luís Brito (A Ver Tavira), Marlene Neto (Rib Beef & Wine), Miguel Teixeira (Corinthia Lisboa), Renato Cunha (Ferrugem), Tony Salgado (Palácio do Freixo) Vasco Coelho Santos (Euskalduna) Joana Quinta (Sweet Soul), Rui Martins (Culto ao Bacalhau).