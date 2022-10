Algarve: o que fazer em outubro

"Guia Algarve", editado pela Região de Turismo do Algarve, anuncia concertos, teatro, comédia, desporto e gastronomia para o mês que agora começa.

Outubro no Algarve começa com a 13.ª edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza em Sagres, cuja protagonista é a ave migratória alcatraz (ou ganso-patola). Terminando a 5 de outubro, o evento abrange atividades que incluem percursos de bicicletas pela rota vicentina, passeios noturnos para ver morcegos e outros animais da noite, palestras e oficinas sobre bioacústica marinha.

Na programação de música destacam-se The Gift, que apresentam o novo álbum “Coral” no Teatro das Figuras, em Faro, quinta-feira 6, com entradas entre 23 e 25 euros. David Fonseca, em digressão com o disco “Living room bohemian apocalypse”, atua no Centro Cultural de Lagos no dia 26 e os bilhetes custam 12 euros.

Pode-se também, por 5 euros, assistir ao espetáculo de comédia “Coisas de mulheres”, de Ana Arrebentadinha no Auditório Municipal de Albufeira, no dia 15 de outubro. E ainda, de forma gratuita, visitar a exposição de fotografia “Rostos do mundo”, de Tiago Brito, disponível na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, na mesma cidade, a partir de quinta 6 e até 25. A performance de dança flamenca “Dantzari bailaor”, de Jesus Herrera, acontece no Auditório Carlos do Carmo em Lagoa, a 29.

No final do mês tem lugar em Vilamoura a 16.ª edição do Portugal Masters, torneio masculino de golfe do European Tour. De 27 a 30 de outubro chegam ao Dom Pedro Victoria Golf Course golfistas de todo o Velho Continente para disputar o prémio de 2 milhões de euros. Poder-se-á assistir ao evento por 20 euros (adultos) e 10 euros (dos 3 aos 17 anos). Até aos 12 anos a entrada é livre.

Ao longo de todo o mês decorrem também várias feiras e mercados em diferentes paragens algarvias.