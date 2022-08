Monte Gordo: o pioneiro destino de verão (onde uma atriz foi multada por usar biquíni)

O extenso areal dourado que mergulha na água quente continua a ser o maior atrativo da praia de Monte Gordo (concelho de Vila Real de Santo António), à qual não falta um casino, passadiço, restaurantes e muitas memórias coletivas.

A história em torno da praia de Monte Gordo tem muito que ver com o aeroporto de Faro, cuja abertura a 11 de julho de 1965 veio impulsionar todo o turismo algarvio como hoje o conhecemos. Dois anos antes, já o Hotel Vasco da Gama abria portas em Monte Gordo, como um dos três primeiros grandes hotéis da era moderna (a par do Garbe, em Armação de Pêra; e do Baleeira, em Sagres). Classificado com cinco estrelas na altura, com piscina e campo de ténis, hoje é um três estrelas confortável.

Os turistas que chegavam em busca do clima ameno e das paisagens pitorescas cruzavam-se, então, com pescadores locais e com muitos veraneantes alentejanos. Monte Gordo foi trilhando o seu caminho, sendo hoje reconhecida como uma das primeiras estâncias balneares do Algarve. Os barcos de pesca repousam numa das pontas da praia, e as gaivotas grasnam cada vez que sentem o odor a peixe fresco. Enquanto isso, os banhistas espraiam-se pelo areal, atraídos pelas águas cálidas.

Mais recente é o Passeio Marítimo Dr. António Almeida Santos, um passadiço com três quilómetros sobrelevados face às dunas e com iluminação noturna, rampas de acesso e zonas de descanso. Todos os restaurantes que assentavam sobre a areia passaram a estar nivelados. É o caso do Mar Salgado, cuja travessa Mar à Mesa (polvo à lagareiro, camarão tigre, lulas e batata a murro) é uma das especialidades, a par dos mexilhões à Mar Salgado e do desfile de mariscos sempre disponíveis.

A atriz multada por usar biquíni

Ingrid Bergman, atriz de Hollywood, acabara de gravar “Hedda Gabler” (adaptação televisiva da peça de Henrik Ibsen) quando visitou o Algarve, ficando hospedada no então luxuoso e inacessível Hotel Vasco da Gama. Numa manhã de 1963, desceu à praia vestida de biquíni, exibindo a beleza dos seus 48 anos, e atraiu, sem intenção, um mar de gente, sobretudo pescadores pobres que viviam em palhotas. Proibido em Portugal (as mulheres tinham de usar fato de banho da cabeça aos pés e os homens não podiam estar em tronco nu), o biquini ainda mal tinha surgido no cinema, e tão pouco era conhecido pela população. Segundo relata a história, um dos banheiros aproximou-se e passou mesmo à atriz uma multa por usar biquíni.

Praia de Monte Gordo

Acesso a deficientes…SIM

Bandeira Azul…SIM

WC/Chuveiros…SIM

Estacionamento…SIM